Presidente del PIT: "No comparto" calificación de Martínez y Mujica sobre Venezuela

El presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, dijo que no comparte la calificación que hicieron este fin de semana sobre Venezuela el candidato a presidente por el Frente Amplio, Daniel Martínez, y el expresidente José Mujica, quienes señalaron que en ese país lo que hay es una dictadura.

"¿Qué le puede agregar una declaración por este tema? Parto de la base que poco, porque lo que sí puede agregarle es lo que han hecho tanto Uruguay como la Unión Europea al designar a nuestro querido compatriota Enrique Iglesias para la búsqueda de ámbitos de negociación para una salida en clave democrática", dijo Pereira a El Observador, en referencia a la intervención del Grupo de Contacto Internacional que Uruguay integra, y las negociaciones que a instancia de Noruega se están llevando a cabo desde las últimas semanas en Barbados para buscar una salida al conflicto venezolano.

Mujica dijo este sábado en un acto con militantes del Movimiento de Participación Popular que lo que lidera Nicolás Maduro "es una dictadura, sí", y Martínez le respondió el domingo en un tuit al ministro de Economía, Danilo Astori, quien había afirmado el viernes que no tenía problemas en calificar de ese modo al gobierno chavista.

"Si, compañero Danilo, para la izquierda el tema de los derechos humanos debe ser siempre un imperativo ético. El informe Bachelet es lapidario respecto a Venezuela y se trata de una dictadura", dijo el candidato del oficialismo, que citó las conclusiones de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, responsable del informe al que, no obstante, ya se había adherido.

"Así como se dice, no lo comparto. Compartí, sí, que tienen una crisis institucional muy severa, una democracia con series dificultades, pero no olvidemos que la oposición no se presentó a unas elecciones en las que tenía todas las garantías", dijo por su parte el presidente de la central, que envió a un delegado cuando Maduro asumió nuevamente el poder el 10 de enero.

Pereira se refirió, por último, a la complejidad de tomar partido por un conflicto sobre el que, según entiende, no hay suficiente información de calidad.

"Si las familias venezolanas están divididas por este tema, cuando hay integrantes que consideran a Maduro un revolucionario y otros que lo ven como un golpista represor, ¿cómo podemos pretender nosotros laudarlo con la información que nos llega que además está sesgada?", cuestionó el dirigente sindical.