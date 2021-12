Préstamo del BID: colorados se alinean con los blancos en Montevideo y rechazan propuesta de Cosse

La bancada de ediles del Partido Colorado en Montevideo emitió un comunicado este jueves donde anunció oficialmente que no está dispuesto a acompañar el préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por US$ 70 millones a la Intendencia de Montevideo a pesar del anuncio de la intendenta Carolina Cosse de destinar recursos propios para saneamiento. Los colorados explicaron en la misiva que "en las actuales circunstancias" no están dados "los requisitos necesarios" para apoyar con los votos la solicitud de suscribir al préstamo.

La decisión se acerca a la postura adoptada por el Partido Nacional que manifestó sus reparos ante la iniciativa tal como fue planteada y propuso a la intendenta Cosse la reestructuración de las condiciones con el BID para que se destine más presupuesto al saneamiento. Hasta ahora, más de la mitad del crédito –US$ 47,4 millones– está dedicado a medidas de limpieza. La posición que adoptó la bancada municipal colorada fue definida, según supo El Observador, en una reunión que se realizó por videollamada de WhatsApp, aunque de los cuatro ediles colorados, dos estaban proclives a acompañar la iniciativa. En este sentido, en el comunicado se señala que si bien existen "matices de criterio" entre los dirigentes, los ediles "actuarán en forma unánime". Inicialmente los colorados se habían mostrado en contra del préstamos pero a inicios de semana Cosse envió una carta a los ediles blancos donde anunciaba que utilizaría recursos del gobierno departamental para realizar obras de saneamientos. Sin embargo, tanto colorados como blancos decidieron rechazar esta nueva propuesta. Leé también Pandemia, Katoen Natie y la salida de Cardoso: los hechos que marcaron al gobierno de Lacalle Pou en 2021 De todos modos, el pronunciamiento deja la puerta abierta a que el Partido Colorado negocie directamente con la Intendencia, y no en conjunto con los blancos, tal cual lo había sugerido el Comité Ejecutivo Nacional colorado. "Se mantendrá abierto el camino", resalta el comunicado, para "llegar a la solución que ampare a los intereses de los montevideanos". Según dijeron desde la comuna a El Observador, el texto ya ingresó a la Junta con el visto bueno del Tribunal de Cuentas, que era el único requisito faltante antes de someterlo a votación. Para discutirlo, el deliberativo capitalino debe aprobar por mayoría especial levantar el receso y convocar a una sesión extraordinaria. El plazo es el 17 de febrero. Leé también Member Coalición despide un 2021 de “diferencias” y “unidad” El Frente Amplio en la junta tiene 18 ediles y necesita tres votos más para llegar a la mayoría especial que requiere un préstamo cuyo endeudamiento excede el quinquenio de gestión.