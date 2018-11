Presunto narco mexicano presentó recurso ante la Suprema Corte para evitar extradición

La defensa del mexicano Gerardo González Valencia, señalado como uno de los integrantes del cartel de Los Cuinis, presentó el pasado 19 de noviembre un recurso de casación ante la Suprema Corte de Justicia con el objetivo de impedir que su cliente sea extraditado a Estados Unidos tal cual lo había ordenado la jueza de Crimen Organizado, Beatriz Larrieu, y fue confirmado el pasado 30 de octubre el Tribunal de Apelaciones de Segundo Turno.

El recurso de casación es la última instancia a la que puede recurrirse para revertir una decisión judicial adversa, siempre que logre argumentarse que las sentencias anteriores no son válidas porque están fundadas en una interpretación errónea de la ley o porque el proceso no fue ajustado a derecho. Quien define si se acepta el recurso o no serán los ministros de la Suprema Corte de Justicia.

Según dijo Gabriela Gómez, quien junto con Ana Audiffred son abogadas de Valencia, los principales argumentos para que su defendido no sea extraditado a Estados Unidos, son que ese país basó su pedido en un tratado de 1973 que aplica para personas procesadas o condenadas en aquel país –situación en la que no se encuentra el presunto integrante de los Cuinis-, y en que los delitos por los que se los investiga fueron cometidos en 2007 y por tanto prescribieron.

Gómez dijo que el pedido de extradición debió basarse en un tratado que Estados Unidos y Uruguay firmaron en 1991 y que habilita que sean enviadas personas para que sean investigadas en ese país a pesar de no estar ni condenadas ni procesadas. Además dijo que los delitos de tráfico de drogas por los que se investiga a Valencia prescribieron en 2013.

Luego de que su nombre fuera mencionado en el semanario Búsqueda en una investigación sobre los Panamá Papers sobre sociedades creadas por el estudio Mossack Fonseca, González Valencia comenzó a planificar su huida del país. Sin embargo fue detenido a la salida de un colegio de Carrasco adonde había ido a buscar a sus hijos.

En Uruguay, la Justicia lo procesó por lavado de activos y quedó preso en el Comcar. Sin embargo, en Estados Unidos es investigado por haber ingresado "varias toneladas de cocaína y metanfetaminas", que transportó, importó y distribuyó.

La jueza que estaba a cargo del caso, Adriana De los Santos, señaló que "existen serios indicios" de que el dinero de González provenía del narcotráfico. Además, vinculó a los implicados con el cartel Jalisco Nueva Generación, que a su vez mantiene vínculos con Los Cuinis.

Si la Suprema Corte de Justicia define que González Valencia debe ser extraditado a Estados Unidos, no viajará hasta tanto culmine el proceso en su contra en Uruguay por lavado de activos y cumpla con su condena.

El gobierno de Estados Unidos considera que Los Cuinis son la organización mexicana de tráfico de drogas más rica del mundo, con más poder que el reconocido Cartel de Sinaloa fundado por Joaquín El Chapo Guzmán, según un informe de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).

La desconocida organización es la que tiene mejores redes de distribución hacia Europa, Canadá y Asia. Los rentables negocios del narcotráfico también les han permitido lavar las ganancias en el sector inmobiliario.

La amenaza a Bonomi

En un control de rutina la guardia penitenciaria encontró pimienta y adobo en la celda del narco mexicano. Al tomarle declaración, González dijo que eran cosas "que ya estaban en la celda" cuando él llegó, según publicó Búsqueda basado en el acta de la indagatoria. Luego, el policía le preguntó si tenía algo más para agregar.

"Sí, que me torturaron. Me tuvieron desnudo con temperaturas bajo cero. Si el ministro del Interior (Eduardo) Bonomi sigue mandando sus guardias a torturarme que busque el puente más alto del Uruguay donde lo voy a colgar", manifestó.