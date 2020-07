Prevén suba del precio de la carne para agosto

Si bien resta confirmar algunas variables, como el tipo de cambio, es probable que en agosto suba el precio de la carne. Así lo prevén los carniceros, luego de visualizar 10 subas consecutivas en el precio de la materia prima, el ganado gordo.

Alfonso Fontenla, presidente de la Unión de Vendedores de Carne, informó que en agosto se termina el compromiso de acuerdo de precios con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), por lo que es de esperarse algún ajuste al alza en el precio de la carne.

En diálogo con El Observador, también sostuvo que dicho incremento irá de la mano del tipo de cambio, por lo que recordó que durante la semana pasada el dólar tuvo un leve descenso que ayudó a contener el precio.

“Estoy seguro que en agosto alguna suba va a haber. Hay que ver también el tema de la exportación, si se puede reactivar o no. Hay varias condicionantes que entran en juego en mayor o menor medida”, concluyó.

Sobre el acuerdo del MEF

El acuerdo del MEF con comerciantes, intermediarios y productores (válido entre el 11 de mayo y el 11 de agosto) incluye algunos cortes cárnicos, como por ejemplo, el asado de tira que se vende entre $ 259 y $ 335 el kilo, y la carne picada magra que va en un rango de entre $ 305 y $ 360 el kilo.

Los acuerdos de precios son una medida a la que los gobiernos han recurrido de manera recurrente cada vez que la inflación llega a 9% o supera la barrera psicológica de los dos dígitos, como ocurrió el pasado mes abril (10,86% interanual).

Precios estables y baja en el consumo

Por su parte, German Moller, presidente de la Asociación Nacional de Carniceros (ANC) mencionó que continúa vigente el acuerdo de precios con el MEF -que se ha respetado "salvo en alguna excepción"-, por lo que prevé que al menos hasta el 11 de agosto se mantengan los precios. Luego, "se verá si las plantas fijan nuevos valores".

“Hasta el momento se ha venido manteniendo, a no ser en algún precio que ha tenido diferencia entre crédito y contado, pero en general la mayoría han permanecido sin cambios. Habrá que ver luego cuánto incidirá la suba que se está dando en el precio del ganado”, explicó Moller.

En lo que refiere al consumo, el carnicero expresó que hasta hace dos semanas se venía “bastante bien”, pero que en los últimas días hubo un descenso típico de fin de mes, sumado a los coletazos de la pandemia.

“Cuando hay escasez de dinero la gente intenta conseguir los cortes más económicos, o se inclina por el pollo o algún corte de cerdo. Generalmente a fin de mes es cuando se buscan más los cortes alternativos”, dijo.

Precios de referencia al martes 28 de julio

Según un relevamiento realizado por El Observador estos son algunos de los cortes más consumidos por el público uruguayo en estas fechas.

Asado de $ 250 a $ 290 el kilo, pero hay cortes que superan los $ 300

Colita de cuadril $ 288 el kilo. Este producto estuvo promocionada por los carniceros durante julio,

Carne picada es “la vedette” de todas las carnicerías. Su precio va de $ 200 a $ 300 el kilo, y las magras superan los $ 300.

Paleta de aguja cuesta de $ 250 a $ 280 y, junto con la falda ($ 180 el kilo) son de los cortes que más se llevan en invierno tanto por precio como por rendimiento.

Décima suba en el mercado ganadero

El mercado ganadero continúa firme. Así lo expresan los valores de las haciendas gordas que, por décima semana consecutiva, subieron de valor. Ese comentario surgió también de la reunión semanal de la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG) y, a su vez, lo confirmaron diferentes operadores de mercado a El Observador.

De esa manera, el novillo especial de exportación cotiza US$ 3,48 por kilo, es decir que aumentó cinco centavos respecto a la semana anterior. Por su parte, la vaca gorda especial se valorizó también cinco centavos y cotiza US$ 3,30. En tanto, la vaquillona aumentó un centavo frente a su última referencia y hoy vale US$ 3,36 la especial.