Primera baja para los precios de los apartamentos desde 2020 en Montevideo en enero-marzo

Los precios de la vivienda en dólares constantes (descontada la inflación) en Montevideo bajaron 1,5% durante el período enero-marzo, algo no se daba desde el tercer trimestre de 2020 según el último informe sobre el sector inmobiliario de Mercado Libre.

En cuanto a los precios de venta, se dio la particularidad que los barrios más demandados tuvieron descensos de precio pero menores al 1%. El ranking de valores por m2 se mantiene similar a informes anteriores: las propiedades más caras están en Carrasco con un valor por m2 de US$ 3.457, seguido de Punta Carretas con US$ 3.336 y Carrasco Norte con US$ 3.070 por m2. Los barrios con valores más bajos por m2 en cambio son: Maroñas, Colón y Nuevo

París, en los tres casos con valores menores a US$ 750.

Área metropolitana y resto del país

El informe de Mercado Libre profundizó en los precios de venta del área metropolitana de Montevideo y las principales ciudades del interior del país. Específicamente, en la Ciudad de la Costa, las localidades con mayor valor por m2 se mantienen iguales que en reportes anteriores: Parque Miramar es el barrio más caro con US$ 2.635 por m2, seguido por Barra de Carrasco con US$ 2.329 y Parque Carrasco con US$ 1.944.

“Si bien los valores por m2, y también la oferta de propiedades de los barrios de Ciudad de la Costa más pegados a Montevideo vienen aumentando significativamente, aún presentan valores menores a sus barrios contiguos de la capital. Incluso Parque Miramar, que es la zona con valor más elevado de Ciudad de la Costa, tiene un valor promedio menor que los barrios costeros de la capital de Carrasco hasta Parque Rodó”, comentó Jonathan Szwarcman, responsable del portal de Inmuebles de Mercado Libre.

A nivel país, y analizando el promedio de toda la oferta de casas publicada por cada departamento, el informe indica que Maldonado es el departamento con más valor por m2, seguido por Montevideo, Canelones y Colonia. Mirando específicamente por localidades, en Maldonado hay varias localidades con valores promedio por m2 superiores a US$ 3.000, ya sea para casas o apartamentos e incluso José Ignacio y Manantiales tienen un valor promedio por m2 superior a los US$ 4.000.

En general, los valores promedio por m2 disminuyen a medida que los departamentos se alejan de la costa y el litoral del país, de todos modos, en la mayoría de las capitales departamentales los precios por m2 rondan o superan los US$ 1.000. Y algunas ciudades de Colonia, Minas y Rocha tienen valores incluso cercanos o superiores a los US$ 1.500.

Alquileres más caros

Los valores en pesos corrientes (sin descontar la inflación) de los alquileres de apartamentos en Montevideo subieron 3,2% en el último año y acumulan 13,2% de aumento desde 2019. Al cierre de este período el precio de los alquileres de apartamentos también mostró un encarecimiento en dólares (4,4%), algo que no sucedía de forma significativa en un solo trimestre desde antes de 2019.

“El aumento del precio de los alquileres medidos en dólares era de esperar por la depreciación que tuvo la moneda estadounidense en el último tiempo en Uruguay. De la misma manera que era esperable la suba de los alquileres en pesos, acompañando el aumento de precios generalizados que se observa en los últimos meses por varios factores, no solo en Uruguay sino en el mundo”, comentó Szwarcman.

De todos modos, es ejecutivo consideró que "sigue siendo un buen momento para invertir en real estate, ya que el cambio en la ecuación de precios llevó al alza la rentabilidad promedio del negocio”.

El aumento de los precios de alquiler se dio mayoritariamente en Carrasco (9,7%) y Malvín (8,6%), pero también en los barrios más demandados.

En Pocitos el aumento de los alquileres en el primer trimestre del 2022 fue 8,6% ($ 23.998), en Cordón 3% ($ 20.568) y en el Centro 3,1% ($ 20.005). Todos comparados con el mismo trimestre del año anterior. En ese sentido, en el primer trimestre de 2022, los barrios más caros para alquilar fueron Carrasco con un alquiler promedio de $ 84.235, Punta Gorda con $ 80.828 y Punta Carretas $ 36.153. En el otro extremo los barrios con alquileres más accesibles fueron Manga, Punta de Rieles y Jardines del Hipódromo, los tres con valores menores a $ 12.000 mensuales.