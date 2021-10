Primeras cosechas de colza apuntalan el optimismo en los agricultores

Comenzó la cosecha de colza en Uruguay y si bien es muy poca la superficie en la que ya se levantó el grano los primeros datos son alentadores, considerando los rendimientos y la calidad, confirmatorio eso de que va concluyendo una zafra óptima para este cultivo de siembra invernal.

Las primeras trillas se han dado en el litoral norte, en chacras de Río Negro y Paysandú.

Pero para que haya datos significativos de esas y otras zonas, como hacia el sur del litoral oeste y hacia el centro y el sur del país, habrá que esperar que pase el tiempo, cuando menos un par de semanas.

Juan Samuelle

Cosecha de colza en un campo en Florida.

Juan Manuel García, vicepresidente de la cooperativa Copagran, comentó que hubo registros por encima de 2.000 kilos por hectárea, con casos de hasta 2.400 kilos.

Diego Guigou, gerente de Producción Agrícola de ADP-Agronegocios del Plata, dijo que en una primera chacra que se abrió también se apreciaron registros por encima de los 2.000 kilos.

Aún es muy prematuro como para avizorar que eso se extienda y termine siendo el común denominador, pero sí existe la expectativa de lograr muy buenas cosechas si el estado del tiempo termina acompañando en el tramo final del ciclo productivo de la colza.

Con base en cuál sea el destino del grano, hay equipos realizando diferentes manejos en las chacras, ya sea el hilerado o el secado mediante aplicaciones.

Triple récord

En la zafra anterior, la de 2020/21, el área fue récord, 114 mil hectáreas, y también fueron registros máximos en la historia el rendimiento promedio (1.609 kg/ha) y la producción: 183.336 toneladas. En la zafra actual el área ya fue superada y se espera que suceda lo mismo con los otros dos indicadores.

EO

Juan Samuelle

Colza lista para ser cosechada.

Precios soñados

Todo lo bueno que sucede en las primeras chacras a las que ingresaron las cosechadoras, tolvas, tractores y camiones tiene eco en los mercados.

Hay una coyuntura de precio muy firme para esta oleaginosa de invierno, tanto que se cierran contratos a US$ 700 la tonelada e incluso algo más.

De todos modos, no es eso lo que recibe el agricultor uruguayo por toda su colza.

En el caso de ADP-Agronegocios del Plata, cuando el precio alcanzó un nivel atractivo negoció los primeros 1.200 kilos por hectárea a levantar a un promedio de US$ 580 a US$ 590 por tonelada. Si se logran unos 800 a 1.000 kilos más, esos kilos aún no comercializados se podrán vender al excelente precio actual (si se mantiene, claro), lo que llevaría el promedio global a unos US$ 630 o algo más.

Son muy buenos valores, sensiblemente superiores a los que se dieron en ejercicios anteriores.

Un reciente informe especial de la consultora Blasina y Asociados, elaborado para El Observador, destacó que se aproximaba una cosecha espectacular en todo sentido y que, en consecuencia, probablemente acelere su crecimiento en 2022.

La colza casi no existía 10 años atrás y este año va rumbo a cosechar un área 40% mayor a la del año pasado, avanzando a 160.000 hectáreas.

Ese informe, exclusivo para suscriptores Member, se puede leer en el siguiente enlace: