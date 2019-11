Profesionales hacen campaña por los candidatos: Médicxs con Martínez y Médicos por Uruguay

Las dicotomías marcan el ritmo de esta campaña electoral. "El cambio o el continuismo". "La oligarquía versus el pueblo". "El retroceso o seguir avanzando en derechos". Y ahora, en la recta final de la carrera, apareció una nueva: Médicxs con Martínez y Médicos por Uruguay.

Estos son dos colectivos de médicos que surgieron después de las elecciones para respaldar a Daniel Martínez y a Luis Lacalle Pou, respectivamente. Primero nació el que apoya al líder oficialista, y en respuesta a ello se agruparon médicos que no lo votarán en el balotaje. Los integrantes de Médicos por Uruguay emitieron un comunicado para "dejar claro a la población que ese movimiento político (Medicxs con Martínez) no representa en absoluto el sentir de todo el cuerpo médico nacional".

Además, acusaron al grupo de haber sido gestado por médicos que integran el gobierno y autoridades del Sindicato Médicos del Uruguay. Esta versión, sin embargo, es desmentida por Médicxs con Martínez.

El vocero Martín Odriozola dijo a El Observador que esa "una versión antojadiza sin fundamentos, que raya lo ridículo". En Twitter, el neurocirujano Fernando Martínez le pidió a Gerardo Eguren, vicepresidente del SMU, que modificara la carta de Médicos por Uruguay en la que habían hecho esas afirmaciones.

"Hay médicos vinculados al gobierno y no vinculados que se adhirieron después. Todo lo demás, mientras sea verdad, dale nomás", agregó.

Odriozola contó que decidieron salir luego de las elecciones en la que esperaban un resultado mejor. "Sentíamos angustia y preocupación. Primero era algo que se hablaba en grupos chicos, en círculos íntimos, pero después armamos un grupo de WhatsApp para compartir esas preocupaciones y organizarnos. Ese grupo quedó chico, entonces armamos un chat en Telegram. Ahora somos cerca de 1.600 personas", dijo.

Después de compartir impresiones a través de este canal de comunicación, los médicos se vieron por primera vez el miércoles 6 de noviembre en la sede del Frente Amplio. Además de Médicxs con Martínez, hay otros profesionales de la salud que respaldan la candidatura del exintendente de Montevideo: psicólogos, nutricionistas y enfermeros. Todos ellos, nucleados en el colectivo La salud con Martínez, definieron cuál será su estrategia para los 17 días de campaña que faltan.

Al igual que la fórmula oficialista integrada por Graciela Villar y Martínez, los médicos se pusieron a disposición de la coalición de izquierda para recorrer puerta a puerta el país, intentando convencer a los votantes de que el Frente Amplio es la mejor opción. A la vez, desde el primer día están trabajando en la elaboración de material informativo para transmitir esta idea, según Odriazola.

La carta de presentación del grupo fue uno de los primeros documentos en los que trabajaron los médicos que lo integran. En ella destacaron los aspectos más positivos de la reforma del sistema de salud que llevaron a cabo los tres gobiernos frenteamplistas porque, según escribieron, garantizaron "accesibilidad, equidad, sostenibilidad, universalidad y la planificación sanitaria en la salud de toda la población”.

Twitter (@MartinezMedicxs)

El documento, a su vez, ponía el acento en los supuestos riesgos de un eventual gobierno del Partido Nacional, tomando como ejemplo los proyectos que Lacalle Pou no votó estando en el Parlamento. “Dado que sus programas, por acción u omisión, no establecen qué va a suceder con los mismos, vemos con profunda preocupación que todos estos avances sean postergados”, escribieron los médicos que lo firmaron.

A los días de que se hizo pública esa misiva, comenzó a consolidarse la otra cara de la dicotomía: Médicos por Uruguay. También la vocera de este colectivo, Matilde Miralles, explicó a El Observador cómo se gestó: "Somos más de 950 médicos. Por supuesto apoyamos a Luis, porque pensamos que tiene el mejor proyecto para el país, pero el mensaje que queremos dejar en claro es que no todos los médicos apoyamos a Daniel Martínez; no se puede hablar de 'la salud con Martínez'. Cuando leímos la presentación de su grupo nos pareció que había muchas verdades a medias, entonces decidimos organizarnos también".

Según Miralles, la convivencia entre médicos fue difícil este año, debido a la incertidumbre de las elecciones. "El intercambio de ideas es muy difícil. Los colegas que votan al Frente Amplio, si saben que vos no lo votás, piensan que sos un débil mental o que no tenés sensibilidad social. Y no es así. Después del 25 de noviembre vamos a tener que trabajar todos juntos, le cueste a quien le cueste", advirtió.

La pediatra además cuestionó los elogios de Médicxs con Martínez a la reforma del sistema. En los últimos años el Fondo Nacional de Recursos incorporó e incrementó de manera sostenida los medicamentos de alto precio a su cobertura. Miralles reconoció que el Frente Amplio hizo "muchas cosas", pero entiende que la ampliación de la cobertura coincidió con un "auge de la tecnología" que no existía cuando gobernaban blancos y colorados.

"Estamos en un momento crucial, donde tenemos que elegir entre dos modelos de país, uno que propone seguir por el mismo camino, el del derroche de recursos, el acomodo en la salud pública y la mala gestión, y por otro el de las certezas, el de los objetivos concretos que permita hacer de la salud una política pública garante de equidad en derechos y oportunidades", señalaron los médicos en un comunicado.