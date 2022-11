Protestan en Londres contra el gobierno conservador

Este sábado, miles de personas se reunieron en el centro de Londres para participar en una manifestación contra la “austeridad tory” y para exigir elecciones generales inmediatas.

La marcha fue convocada bajo la consigna “Gran Bretaña está rota” y fue organizada por la Asamblea Popular contra la Austeridad y apoyada por grupos como Campaña por el Desarme nuclear (CND), Unite, Just Stop Oil y Extinction Rebellion.

La manifestación recorrió las calles bajo la lluvia desde Embankment hasta Trafalgar Square en el centro de Londres.

Michelle Uden, de 34 años, quien llevó a sus gemelos de siete años a la protesta y cuida a su esposo que tiene epilepsia en su casa en New Eltham, al sureste de Londres, le dijo a la agencia PA News, citada por The Guardian: “Queremos deshacernos de Rishi Sunak, queremos más fondos para el NHS, queremos que deje de privatizarse todo, que salgan los tories, es la única manera de conseguir cambios”.

Los oradores en la manifestación incluyeron a Mick Lynch, secretario general del sindicato Rail, Maritime and Transport (RMT), cuyos miembros habían planeado hacer huelga el sábado hasta que se suspendió la acción el viernes, y el exlíder laborista Jeremy Corbyn, quien dijo que el gobierno se vería “obligado a escuchar” a los manifestantes que piden mejores salarios y derechos de los trabajadores.

Corbyn, que se identifica como independiente después de que su partido lo acusara de antisemitismo, dijo que estaba allí con los parlamentarios laboristas y que creía que los miembros del gabinete en la sombra también deberían haber estado allí.

Por su parte, la Asamblea Popular contra la austeridad afirmó que los manifestantes exigían elecciones generales inmediatas, medidas económica para compensar por los bajos salarios y la derogación de las leyes laborales "antisindicales".

El partido Conservador sostiene que tiene el mandato de formar gobierno debido a su mayoría en la Cámara de los Comunes y no tiene la obligación legal de convocar elecciones generales hasta 2024, pero no son pocos quienes sugieren que ese mandato, decidido solo por los miembros del partido se encuentra desactualizado y minado por las diferencias internas que motivaron dos cambios de liderazgo en dos años.

La exdiputada laborista Laura Pidcock, ahora secretaria nacional de la Asamblea Popular dijo que “este gobierno conservador ahora no rinde cuentas, pero la indignación no es suficiente, tenemos que unirnos como movimiento para organizarnos en las calles y en nuestras comunidades, y demostrar que nuestras voces no serán silenciadas y que queremos cambios fundamentales en la forma en que se dirige nuestro país”.

Los grupos contra el racismo también se unieron a la marcha, exigiendo la destitución de Suella Braverman como ministra del Interior que ha sido muy criticada por su retórica en contra de los inmigrantes que buscan asilo en el Reino Unido y por su manejo de la crisis en el centro de procesamiento de asilo en Manston en Kent.