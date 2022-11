Agro > CARNE Y GANADO EN PIE

Protestas de bolsonaristas afectaron negocios del agro uruguayo

“Mientras no se visibilice qué es lo que va a pasar en Brasil, no creo que haya negocios”, dijo el presidente de la Asociación Agropecuaria de Artigas; la exportación de ovinos en pie se habilitó pero no se han hecho ventas