“Está todo pronto para la exportación de lanares en pie a Brasil”

¿Cómo está la ganadería vacuna en Artigas en este invierno?

La industria frigorífica extrañamente paró el 30 de junio, mandando a seguro de paro y a licencia al personal, y eso ha bajado el precio del novillo gordo sustancialmente, lo que se siente en la reposición. Para la reposición hoy está complicado acá en el norte, porque los recursos forrajeros son muy escasos, y comprar en un momento en el que no hay pasto también afecta al precio. A pesar de eso la reposición sigue a buenos valores, y en ese sentido no hay mayores problemas.

¿Recibieron los fardos ofrecidos por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP)?

Justamente el lunes pasado llamamos al director departamental del ministerio, lo citamos para ver cuándo iban a cumplir la promesa de los fardos subsidiados. Hubo una promesa de fardos subsidiados para pequeños productores que aún no se ha dado. Incluso nos pidieron el local Chiflero para depositar los fardos para que los productores accedan, pero aún no hay nada hecho al respecto. Lo llamamos al director y dijo que por ahora no hay nada. Es un tema de escasez de fardos que está complicando: hay mucha gente comprando fardos y no debe estar fácil acceder a los fardos que quiere comprar el ministerio.

Se habilitó el Centro de Control Integrado de Paso de Frontera para exportar ovinos en pie a Brasil, ¿cómo se concretó?

La habilitación se dio la semana anterior. Para el norte del Uruguay fue muy importante, porque Brasil es un potencial comprador muy importante para el rubro ovino. A los brasileños les gusta mucho la carne ovina uruguaya. Esto beneficia no solo a Artigas, sino a todos los departamentos del norte de Uruguay, donde está la mayor concentración de los ovinos. Hace tres o cuatro años que venimos trabajando en el tema. Se va a hacer el Control de Paso de Frontera en la terminal de cargas que está a la salida de Artigas, muy cerca del puente internacional.

¿Cómo va a funcionar?

El MGAP va a revisar a los lanares en el establecimiento, los camiones van a ir derecho a la terminal de carga y allí un técnico del Ministerio de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento (MAPA) –de Brasil– estará para cerciorar que no haya ningún problema y revisar a los animales arriba del camión, sin bajarlos. En el caso de que haya algún imprevisto nos habilitaron el local Chiflero para bajar los ovinos. Está todo pronto para que el Control de Paso de Frontera funcione y se haga la exportación de lanares en pie.

¿Cuándo podrían comenzar los negocios de exportación?

Tenemos consultas de productores todos los días. El MGAP hará un acuerdo con la Agropecuaria de Artigas por el tema del local Chiflero que mencioné. Ese acuerdo lo van a redactar los abogados del ministerio y lo vamos a firmar en conjunto. Hoy no hay mercadería disponible, porque la gente no ha esquilado, están con la esquila preparto. En medida que comiencen las esquilas, en octubre y noviembre creemos que habrá una corriente fluida de negocios hacia Brasil.

¿Qué significa esta habilitación para el sector ovino?

El rubro se caracteriza por ser de medianos y pequeños productores. Es un rubro que estaba siendo muy afectado por el tema precios. La industria uruguaya faena lanares únicamente cuando no hay vacunos o cuando esos escasean, por una cuestión lógica de que es más barato faenar vacunos que lanares, entonces los lanares en invierno valen casi el 100% más que en verano, eso era lo que pasaba normalmente antes de que apareciera China en el mercado.

Hoy China es un gran demandante y está poniendo buenos precios y compitiendo con Brasil, pero en la medida en que se corte China tenemos ese fusible (exportación de ovinos en pie a Brasil) que va a impedir que baje el precio de los lanares para faena. Para los productores de ovinos del norte del Uruguay es muy importante ese pasaje para Brasil, porque acceden a un mercado con un enorme potencial de consumo.

¿Qué estado tienen los lanares hoy en Artigas?

Están en muy buen estado porque tuvimos una seca muy importante en verano y los lanares son de clima muy seco, cuando hay seca les viene muy bien. Tenemos buenos ganados para exportar en un futuro.

¿Cómo vio el accionar del MGAP en lo relativo a la exportación de ovinos en pie?

La semana pasada llamé al ministro de ganadería (Fernando Mattos) para agradecerle por su gestión y la de los técnicos. Han trabajado muy bien en ese tema. También tenemos que agradecerle al ministro de Defensa (Javier García) que nos mandó al abogado del ministerio varias veces para tratar de solucionar un tema legal. Todos estuvimos colaborando para que el objetivo se cumpliera lo mas rápido posible.

¿Cómo ve la coordinación entre lo público y lo privado?

Creo que es muy importante el acuerdo público-privado en pos de que salgan de la mejor manera las cosas para los productores y para el país. Por ejemplo, en el tema garrapata estamos convencidos de que si los productores no nos comprometemos las campañas sanitarias van a ser un fracaso. El acuerdo público-privado es fundamental para que las políticas agropecuarias tengan éxito.

¿Cómo está la situación con la garrapata?

Está complicada. Tendremos una reunión el 22 de julio con técnicos del MGAP para unificar criterios con los productores, para ver cómo encaramos una campaña en conjunto públicos y privados.

El tema de la garrapata, tal cual le dijimos al gobierno anterior, se iba a complicar y no iba a ser un tema solo del norte y pasó, hoy hay garrapata en todos lados. Veíamos el avance de la garrapata y en ese sentido teníamos claro que eso iba a ocurrir.

Tendremos que unificar criterios por zona. Tenemos que encarar las zonas problemas entre todos, no solo exigirle al gobierno que haga las cosas, sino los productores estar en la misma sintonía.

Años anteriores en invierno la garrapata nos daba una tregua, pero ahora no. La variabilidad climática es un tema que afecta, la garrapata se adapta rápidamente a los productos químicos y al cambio de ambiente. Por ejemplo el fin de semana anterior tuvimos 26 °C de temperatura acá en el norte y hoy tenemos 5 °C. La garrapata también se adapta a la variabilidad climática y eso nos esta afectando bastante.