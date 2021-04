Psiquiatra del GACH: Se necesita "un miedo realista hasta que las vacunas hagan efecto"

Por Federico Pereira

"El mensaje de (Rafael) Radi fue extremadamente claro", dice el psiquiatra Ricardo Bernardi, en referencia a la entrevista realizada el martes 30 de marzo por Telemundo al coordinador del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH). "Los mensajes llegan por la claridad del contenido teórico, pero también porque el ser humano percibe cuando hay emoción atrás y yo creo que Radi transmitió una real preocupación por la situación de este momento", señala Bernardi, uno de los expertos que integran el equipo de especialistas del Área Planificación salud, asistencia y prevención del GACH.

"Esa expresión me hizo acordar a la de Angela Merkel, que también, cuando habla, transmite estar preocupada", compara el médico. Bernardi dice que no le cabe duda que hay muchos actores de la política muy preocupados por la situación, pero considera que a la población "todavía no llegó un mensaje que señale claramente, que hay actividades como reunirse entre amigos en un bar o restaurant, que no son para este momento".

Bernardi integra dentro del GACH, el Observatorio Socioeconómico y Comportamental (OSEC) que presentó la semana pasada un informe elaborado junto con la Usina de Percepción Ciudadana, que estudió la percepción de riesgo de la efectividad de medidas y adherencia a las medidas en la población uruguaya durante el mes de febrero.

Uno de los datos más impactantes del estudio es que el 58% de los encuestados estaba "muy en desacuerdo" con la cancelación de reuniones pequeñas como medida para combatir el avance de la pandemia. Bernardi recalca que hay que esperar al nuevo estudio correspondiente a marzo para ver si el actual aumento de casos sirvió para bajar ese porcentaje, pero que el dato ilustra que la población no ve como factor clave de la propagación del virus "ir reuniéndose con un grupito hoy, mañana otro y después otro".

"Hay una idea de burbuja que no es la que corresponde a la epidemiología", manifiesta el experto, y citando las palabras de Radi dice que "hay una noción de burbuja tipo espuma, en la que se superponen". El psiquiatra advierte que la gente tiene la noción de que el virus circula en grandes aglomeraciones, "en manifestaciones o tamborileadas", pero no percibe que también se da en el pasaje entre grupos pequeños.

Como en Navidad se puso el límite en las reuniones de diez personas, "la gente piensa que puede hacer reuniones chicas". "No se dan cuenta que si hoy se reúnen con cinco, mañana con diez, pasado con seis o siete, van pasando de uno al otro el virus", dice Bernardi, enfatizando también que hay una noción errada del concepto de "burbuja" cuando se piensa que se puede incluir en la burbuja a un familiar aunque no se viva con él. "Si esa persona tiene contacto con más gente, puede ser una potencial vía de contagio", advierte.

"Alguien del equipo (GACH), sugería usar el termino 'núcleo de convivencia', para que la gente lo entienda más claro", afirma y agrega la necesidad de transmitir que las burbujas "no son elásticas y no pueden perforarse".

"El tema burbuja, con los jóvenes, es que están perforadas permanentemente, porque no se le puede pedir que se queden dos años sin ver a nadie", dice y explica que a esas edades el contacto social es fundamental para el desarrollo social, sexual y afectivo de la persona.

"El niño llega a la pubertad y empieza a salir del hogar de los padres y a vivir en sociedad, y eso es una necesidad, entonces ¿cómo diablos se puede lograr que se cumpla con su etapa evolutiva que le exige socializar para desarrollarse si estamos en esta situación? No hay una buena solución, queda corto para un lado y para el otro", manifiesta el psiquiatra, para quien la medida de "aplicar periodos de tres o cuatro semanas donde a rajatabla nadie sale a la calle" haría "que bajaran un 30% o 40% las cifras", lo que ayudaría a lograr regular la vida social.

Bernardi recuerda las palabras de Radi sobre que "abril es un mes crítico" para el desarrollo de la pandemia. "En realidad, el mes crítico fue diciembre, visto ahora con el diario del lunes", sostiene, y opina que "en diciembre había que haber cerrado tres semanas o cuatro, a la europea".

El psiquiatra defiende la medida de aplicar cuarentenas cortas que tengan el objetivo de bajar rápidamente el número de casos activos, de manera de no sobrecargar el sistema sanitario. "Podíamos agarrar de nuevo el control si estuviésemos en 200, pero estamos en 2.000 (casos diarios)", subraya.

Miedo sí, pánico no

Para el psiquiatra, la llegada de las vacunas trajo calma, pero lo malo es que también permitió que se bajaran las medidas de precaución. Aunque hay muy pocas personas que recibieron la segunda dosis, hay gente que empezó "a aflojar", cuando se sabe que faltan meses para inmunizar a un porcentaje significativo de la población.

Por eso Bernardi dice que no hay que tener "pánico", ya que "generar pánico no sirve, el pánico agarra para cualquier lado", pero evalúa de forma distinta el uso de la palabra miedo. "Cómo no vamos a tener miedo de cruzar un semáforo en rojo, cómo no vamos a tener miedo de asomarnos por la baranda más de lo debido, por favor, sin miedo no sobrevivimos como especie", se pregunta.

"Con el pánico se pierde la cabeza, pero el miedo es una evaluación realista y una corrección de la conducta, miedo tenemos que tener", asegura, añadiendo que "hasta que las vacunas hagan efecto" y "hasta que podamos de vuelta bajar los números" hay que tener miedo, pero aclara: "Un miedo realista, miedo acorde al problema, ese es un miedo útil, dirigido por la corteza cerebral, un miedo razonable que me lleva a cuidarme, que me deje dormir, pero que me abra los ojos".

"Enfermedades postergadas"

Otro de los grandes problemas que trajo la pandemia, según el psiquiatra es el de "las enfermedades postergadas", al haber pacientes que no se están atendiendo, ya sea porque la atención telefónica "no es una solución permanente" o porque no quieren ir a un sanatorio por miedo a contagiarse.

Bernardi sostiene que esto mismo puede estar pasando con la salud mental de los uruguayos, porque aunque "no hay una percepción de que aumenten las consultas, puede ser que haya casos que no están consultando y deberían".

El experto adelantó que uno de los futuros trabajos del OSEC será estudiar el efecto de la pandemia en la salud mental de los uruguayos ya que "se mostró muy claro que esta pandemia tiene el efecto de desestabilizar las crisis latentes".

Respecto a la situación actual del personal de la salud, Bernardi es categórico, manifestando que la mejor solución que se les puede dar es "escucharlos directamente en lo que están pidiendo". Para "la prevención del burn out lo primero es entender qué es lo que le preocupa a la persona que está expuesta, no es ir con soluciones, es escucharlos, porque están en la radio, en la televisión diciendo: "miren lo que estamos viviendo, se viene el tsunami y no queremos tener que elegir a quien ponemos en un respirador y a quien no".