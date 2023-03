"Puerco, cochino, sinvergüenza": El insulto de la exintendenta de Lavalleja Adriana Peña al actual Mario García

"Puerco, cochino, sinvergüenza y mentiroso" fueron las palabras emitidas por la exintendenta de Lavalleja, Adriana Peña, al actual intendente Mario García en una sesión de la Junta Departamental este miércoles. Esto se debió a que García, durante una interpelación a la que estaba siendo sometido por ediles del Frente Amplio debido a gastos de la comuna hizo referencia a la gestión financiera de la intendencia durante el periodo de Peña, informaron a El Observador participantes de la junta.

Según los participantes, el intendente estaba siendo interpelado por el edil frenteamplista, Mauro Álvarez, por gastos observados del Tribunal de Cuentas por US$ 3.5 millones. García se defendió durante la interpelación y atribuyó las responsabilidades de los gastos a la pandemia y a su vez hizo referencia a un nuevo informe del Tribunal en el que se observa un contrato firmado con una empresa de colocación de luminarias durante la administración de Peña, y que esa deuda no estaba contemplada en la Rendición de Cuentas, así como también un contrato con otra empresa, lo que le genera una deuda a la Intendencia que tiene que ser pagada por esta administración.

"Como resultado de esos errores, el resultado acumulado disminuyó de un superávit de $22.700.100 a $11.734.299 de déficit, representando una baja del 152% del monto expuesto en la Rendición de Cuentas", dice el Tribunal en el informe al que accedió El Observador.

La alusión a este informe no cayó bien en Peña, actualmente edila, que insultó a García y provocó que se llamara a cuarto intermedio en la Junta. Luego del cuarto intermedio, el intendente y sus asesores decidieron no ingresar nuevamente, por lo que se suspendió la sesión.

"Lamentablemente es así, se dio una situación que viene desde el primer día que asumió la gestión de García diciendo cosas que no son y nosotros en la sesión lo que le pedimos es que fuera sincero y que dijera la verdad, ya que él no lo había hecho y se lo hemos estado reclamando en distintas situaciones", dijo Peña en declaraciones a Radio Universal.

“Dijo que habíamos dejado una deuda de 600 millones de pesos, cosa que no es verdad. Cuando dicen esas cosas y le mienten a uno en la cara, saca lo peor de uno. Por eso sacó lo peor de mí. De repente me extralimite y pedí disculpas públicas. No tendría que haberle dicho cochino, no es lo más criterioso, no es fácil controlarse”, agregó la exintendenta blanca a Universal.

Viejas disputas y una campaña que se viene

La relación entre Mario García y Adriana Peña viene siendo distante desde la última gestión de Peña a frente de la comuna. La agrupación de García se distanció en setiembre de 2016 del gobierno departamental de Peña y sacó a todos sus directores del gabinete, incluido el secretario general y exintendente Alejandro Giorello.

Antes y después de ese suceso hubo varios cruces entre los referentes afines a García y Peña. Giorello acusó a la intendenta de “mala gente”, de “perseguir” a los nacionalistas que no la votaban y de “comprar dirigentes”.

En las últimas elecciones, en las que García ganó, Peña había apoyado a Carol Aviaga a la Intendencia y se postuló como edila a cargo de su agrupación, la lista 51.

Integrantes de la Junta Departamental aseguraron que la discusión también se debe a las elecciones departamentales de 2025, en las que Mario García pretende la reelección y Adriana Peña quiere retornar al poder. "Ya te das cuenta que los últimos debates van en tono de campaña", dijo el edil colorado Emilio Cáceres a El Observador. En ese sentido también se expresó el edil frenteamplista Mauro Álvarez. "Son disputas electorales", aseguró.