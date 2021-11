Qué dice el informe sobre malnutrición realizado por Udelar sobre usuarios del Plan de Alimentación ABC

La Intendencia de Montevideo (IM) compareció este lunes ante la Junta Departamental de Montevideo para esclarecer los datos de la encuesta realizada por la Universidad de la República a los participantes del Plan de Apoyo Alimentario ABC, que brinda un apoyo económico de $ 2.800 para comprar alimentos, seguimiento alimenticio y educación nutricional a más de 220 embarazadas y menores de 3 años.

Según el estudio, que la directora de Salud de la IM, Virginia Cardozo, compartió en su comparecencia y al que accedió El Observador, 8 de cada 10 niños sufren una inseguridad alimentaria moderada o grave, y 9 de cada 10 embarazadas pasan por la misma condición. Esto significa que la mayoría de estas personas se pierde alguna comida diaria o pasa incluso un día sin comer.

Ningún percentil de los que dividió el informe en el caso de los niños (menores de 6 meses, entre 6 y 23 meses, o de 23 meses a 3 años) baja del 40% en el indicador grave de inseguridad alimentaria.

En general, 18% sufre de inseguridad alimentaria leve; 43%, moderada; y 39%, grave. El País había informado semanas atrás que detectaban al menos un niño desnutrido por día en Montevideo.

Este estudio fue realizado a 168 personas beneficiarias del plan, de las cuales 75% son niños y 25% embarazadas. Luego, 50 personas no pudieron realizar la encuesta y 2 personas rechazaron participar. La bancada de ediles opositores publicó una declaración en la que afirma que fueron 118 los casos estudiados, al confundir que los 50 casos que no pudieron realizar la encuesta restaban a los 168 casos estudiados. La bancada iba a realizar otra declaración pero finalmente la mantuvo.

Asistieron el prosecretario de la Intendencia, Daniel González, la directora de Salud, Virginia Cardozo, y la directora de Desarrollo Social, Mercedes Clara. La intendenta, Carolina Cosse, no asistió a pesar de que estaba citada. Su declaración de que había 223 personas con "desnutrición" en un evento realizado en la Universidad Católica del Uruguay fue el desencadenante de la comparecencia.

Después de varias idas y vueltas y versiones encontradas respecto a las cifras de desnutrición, la Intendencia de Montevideo, el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) se reunieron semanas atrás para abordar la problemática, que se había transformado en un asunto de disputa política luego de la información divulgada por Cosse sobre los datos de desnutrición. Sin embargo, las diferencias y las dudas de las autoridades nacionales persistieron, al punto que harán su propio seguimiento para corroborar la información.

Problemas económicos

Del total de hogares, 88% tiene tres integrantes o más, y el 32% tiene seis integrantes o más. En la mitad de los hogares dos personas llevan ingresos económicos a la familia. En 1 de cada 10 son más de dos personas las que tienen ingresos económicos.

El 95% de los hogares tiene al menos un integrante vinculado a algún programa, al menos un mes antes de la encuesta. El 82% cuenta con asignaciones familiares. El 59% usa la Tarjeta Uruguay Social, el 34% se beneficia de la canasta de alimentos del Mides, y 35% asiste a un centro CAIF. Además, casi 3 de cada 10 utilizan la tarjeta Bienvenido Bebé, y 13% se atiende en el programa Uruguay Crece Contigo del Ministerio de Desarrollo Social (Mides).

Además, 23% de los encuestados aseguró alimentarse en las ollas populares. Cardozo aseguró que este número descendió debido a la disminución de ollas populares en el país.

El 15% de los hogares cuenta con microondas. El 86% cuenta con heladera, 90% con cocinilla con hornalla a gas o eléctrica, y 60% tiene horno.

Mala alimentación

La encuesta indicó que las mujeres embarazadas beneficiarias habían comido un promedio de 3,5 comidas el día anterior a la encuesta y el 14% de las mujeres consultadas que habían ingerido 1 o 2 comidas en las últimas 24 horas. En cuanto al promedio, Virginia Cardozo dijo ante la Junta que este dato le había parecido bueno, hasta que le explicaron que las mujeres embarazadas deben consumir alimentos cada 2 horas. El 33% de las mujeres comió "otras comidas" por fuera de desayuno, almuerzo, merienda o cena.

Solo un poco más de la mitad (52%) de estas mujeres consumió diariamente en la última semana previa a la encuesta leche de vaca o quesos, y una de cada cuatro no consumió en ninguno de esos días. El 38% comió fruta todos los días, y; el 19%, nunca. El 26% no ingirió ningún tipo de verduras en ese periodo. En contraposición, el 55% consumió algún tipo de refresco o bebida azucarada dos o más días de esa semana.

En cuanto a los complementos necesarios, según la Intendencia, para un correcto desarrollo del embarazo, el 45% no consumió ácido fólico, 29% no tomó suplementos de hierro. El 86% no tuvo en su dieta leche enriquecida con calcio o vitaminas y el 67% no consumió polivitamínicos ni minerales.

Del lado de los menores de 3 años, el 49% continuaba siendo amamantado después de los 2 años, cuando, dijo Cardozo, se recomienda que este proceso se detenga a esa edad. Los números en cantidad de colaciones por día mejoran en este percentil: 82% de los menores estudiados había comido entre 4 y 5 veces el día anterior a la encuesta.

También hay mejoras leves en la alimentación diaria, con 64% de los encuestados que consumieron todos los días de la semana previa al cuestionario lácteos, 53% frutas, y 40% fideos, arroz o polenta. Sin embargo, menos de un tercio (28%) repitió esa rutina con verduras, y casi 1 de cada 5 (19%) consumió algún tipo de refresco. El 30% no consumió en toda la semana huevos, y 1 de cada 5 menores no se alimentó con leche de vaca o quesos.

En los complementos, el 91% de los menores de 6 meses no tomó leche enriquecida con vitaminas y minerales ni polivitamínicos ni minerales. Los números empeoran en la franja de 2 a 3 años: 86% no consumió preparados para lácteos, 74% no consumió hierro, el 86% no tomó vitamina D, el 94% no recibió leche enriquecida con vitaminas y el 89% no obtuvo polivitamínicos y minerales.

Resultados en diciembre

La directora de Salud de la Intendencia de Montevideo explicó en rueda de prensa que el estudio a estas personas continuará, con actualizaciones cada 6 meses. La próxima será en diciembre, en la que la jerarca espera que ya se vean reflejados resultados de mejora debido al tratamiento de estas personas dentro del plan de apoyo.

En las conclusiones del informe se afirma que el programa deberá promover "cambios en los hábitos de consumo", y sostiene que "la desnutrición –parte de la malnutrición, cuando es nutrición inferior a la debida– es un problema multidimensional" para el que "ningún programa o proyecto individual ejecutado de forma aislada será suficiente para asegurar una reducción significativa" de este fenómeno en embarazadas y menores de 3 años.