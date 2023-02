¿Qué dijo Pablo Mieres de la imitación del "Rusito" González en La nueva milonga?

El ministro de Trabajo, Pablo Mieres, habló este miércoles sobre el espectáculo de la murga La nueva milonga, que lo tiene como uno de sus protagonistas, a través de una imitación a cargo de Gastón "Rusito" González, que en anteriores carnavales cosechó elogios por su interpretación del actual presidente, Luis Lacalle Pou.

Entrevistado en el programa Punto de encuentro, de Radio Universal, Mieres dijo que vio el espectáculo antes de su presentación en el Teatro de Verano para el concurso oficial, luego de que le enviaran un video.

"El Carnaval es el Carnaval, ¿qué voy a decir?", comentó el ministro. "Si las críticas son porque tengo pocos votos, o porque antes estaba en el Partido Independiente de manera separada y luego en una coalición, es que tienen pocas cosas para decir de mí, no tienen muchas críticas para hacer", agregó.

"Probablemente, en ese sentido, les salga un poco aburrido el tema", bromeó Mieres. "La libertad es libre, cada uno dice lo que le parece y es parte de la vida democrática", concluyó el político.

Leonardo Carreño

Pablo Mieres

En el cuplé, que se titula Una figura pública, “Rusito” González imita a Mieres, e incluso sobre el final se pone una peluca y es una suerte de Mieres que quiere ser como el presidente Lacalle Pou.

"A veces me siento tan solo que cuando subo al auto, me pongo el cinturón para sentir que alguien me está abrazando", es una de las frases que expresa el Mieres de la murga.