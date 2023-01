El “Rusito” González cambió a Lacalle por Mieres: el cuplé con el que La Nueva Milonga debutó en el Carnaval

El actor Gastón “Rusito” González, que en los últimos años en diferentes espectáculos imitó al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, en este carnaval protagoniza un cuplé en el que imita a otro político, Pablo Mieres, líder del Partido Independiente y actual ministro de Trabajo y Seguridad Social.

“Rusito” González, uno de los conductores de Vamo’ arriba y al frente de Sopa de letras (ambas producciones de Canal 4), es una de las principales figuras en la murga La Nueva Milonga, que debutó este lunes en el Concurso de Agrupaciones, en el Teatro de Verano.

Se trata de un legendario título, cuyo director responsable es Álvaro Santos. Fue creado en 1952 por uno de los históricos directores de murga, Ángel Rómulo Pirri, apodado artísticamente "Tito" Pastrana.

Esta murga ganó el primer premio en 1985 y hacía más de 10 años no participaba en el concurso, al que accedió tras ser uno de los elencos ganadores en la categoría murgas en la prueba de admisión de 2022.

El libreto fue elaborado por Jimena Márquez, con colaboraciones de Eduardo Di Lorenzo, Rafael Antognazza y de "Rusito" González. Entre otras figuras, en el elenco destacan el director escénico Rafael Antognazza y dos integrantes del coro: Julio Pérez y Ángel Gómez.

Juan Samuelle

La Nueva Milonga.

El show, titulado "Público", se extiende durante 45 minutos. El hilo conductor lo van desarrollando dos personajes: “Rusito” González, como Pablo Poppulo (defensor de la gente, del público de carnaval y de todo lo público) y Mauricio Ripoll, como Denario Fachelli (de profesión "privatizador").

Uno de los segmentos o cuplé se titula “Una figura pública” y en él “Rusito” González imita a Mieres, e incluso sobre el final se pone una peluca y es una suerte de Mieres que quiere ser como el presidente Lacalle Pou.

"A veces me siento tan solo que cuando subo al auto, me pongo el cinturón para sentir que alguien me está abrazando", es una de las frases que expresa el Mieres de la murga.

Juan Samuelle

"Rusito" González como Pablo Mieres.

Algunas partes del texto del cuplé

Abogado sociólogo y profesor

pa que toda la gente se entere

si les digo adivinen de quién hablo yo

nadie piensa que es Pablo Mieres

El pelado que queda tapado

En todas las fotos de la coalición

Va llegando esta noche al tablado

si no se confunde o decide que no

Pablo Mieres no sabe pa donde agarrar

si la cosa se trata de bandos

si la murga de pronto se divide en dos

Pablo Mieres se queda llorando

Personaje tenemos pa romper la night

Pablo Mieres llegó al carnaval

Mieres: Yupi, aquí llego la triple “P” Pablo, Pablo, Pablo… Ah no, si se ríen yo me voy… A veces me siento tan solo que cuando subo al auto, me pongo el cinturón para sentir que alguien me está abrazando ¡Buenas noches! (se duerme) Ah, perdón, es que yo me escucho y me duermo. En las últimas elecciones, en el circuito de mi barrio , cuando me enteré que tuve 3 votos, me separé de mi mujer, empecé a contar: mi mujer, yo...y esta tiene un amante, me está cagando… Mirá, yo sirvo para carnaval, si cada vez que hablo, la gente se caga de risa.

(...)

Mieres: ¿Por qué se meten conmigo?

Denario: Pero si nos dio letra todo el año, ¿Con quién quiere que nos metamos, con Heber?

Mieres: Sí, claro que sí, si es como el Rey Carlos III que nos tocó por padrón, está al pedo, es como tener un Hamster de mascota.

Denario: ¿Qué quiere, que nos metamos con la ministra de vivienda?

Mieres: Y sí, si Irene Moreira dijo que Cabildo Abierto no tenía techo, y si ella sigue de ministra, no va a tener Cabildo Abierto, ni yo, ni nadie…

Denario: ¿Y qué quiere, que nos metamos con Robert Silva?

Mieres: Robert Silva, con la reforma educativa nos va a pasar lo mismo que con la selección, por no escuchar al maestro vamo a marchar. Y este chiste lo hago solo en la primera ronda porque Robert no le gusta que se repita. ¿Por qué no se meten con Bianchi? Ahora vamos a exportar lengua vacuna a Japón, ahí podemos aprovechar para exportar la lengua de Graciela Bianchi.

Juan Samuelle

El cupletero, tras la actuación, desfilando por la platea baja del Teatro de Verano.