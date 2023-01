¿Qué dijo Zielinski tras su debut en Nacional? Los inconvenientes, la identidad del equipo y otros refuerzos

El partido de Nacional contra Vélez Sarsfield marcó el debut del técnico argentino Ricardo Zielinski al frente del plantel tricolor.

Luego del encuentro que terminó 0-0 en el tiempo reglamentario y fue triunfo 3-1 del equipo argentino en los penales, el técnico habló de los inconvenientes de la pretemporada, de la identidad futbolística que busca para el equipo y de los juveniles que debutaron.

"Tuvimos pocos entrenamientos, muchos inconvenientes, jugar con un equipo con jugadores en posiciones que no estaban. La verdad que los felicito a los jugadores, hicieron un esfuerzo. El tema de los penales pasa por otro lado. Pero no teníamos muchas opciones. Montiel juega de 5 y de zaguero, aprovechó la oportunidad, para eso lo hemos traído, para tener más variantes, porque se han ido muchos jugadores, en la posición de central se fueron los cuatro. Me alegro por él porque es un pibe que la viene luchando, ojalá le vaya bien".

Sobre las conclusiones que sacó del partido de este miércoles Zielinski expresó: "La verdad muy poco. Venimos trabajando cinco o seis días. Hemos privilegiado la parte física porque hace 30 días que la mayoría de los jugadores no hace nada. Enfrentamos a un equipo como Vélez que tiene un mes de trabajo, está bien conformado. Así que creo que han hecho un esfuerzo. Sufrimos el cansancio, no paramos para trabajar este partido sino que estamos tratando de trabajar lo físico, como para que el equipo llegue bien al primer partido. Los jugadores han hecho un esfuerzo, y es lo que tenemos".

Leonardo Carreño

Zielinski en el banco

Señaló que los partidos amistosos que vienen le van a dar una pauta sobre la necesidad o no de incorporar más jugadores. "Estos partidos no van a dar la pauta para ver en dónde estamos un poco flojos. Tuvimos la lesión de Ginella también y algún otro inconveniente. Estamos tratando de organizar".

Zielinski dijo que lo primero que quiere hacer es reorganizar el equipo y tratar de darle una identidad: "Estos partidos nos van a ayudar a conformar medianamente la parte futbolística después del parate. Iremos partido tras partido, sumando trabajo. Seguramente siempre uno quiere lo mejor, buscaremos lo mejor que se pueda. Fundamentalmente buscaremos tener una identidad, parecida a la identidad histórica de Nacional, tratar de estar compenetrados con la idiosincrasia del club. Como en todos los lugares donde he trabajado, trato de que el equipo se identifique con la gente".

Respecto a los juveniles que debutaron, Brazionis, Cairus y Damiani, subrayó: "Tuvieron la oportunidad, la aprovecharon, es el futuro de la institución. Entraron en un momento complicado y se la rebuscaron bastante bien. Es algo positivo, los juveniles, debido a los inconvenientes que hemos tenido para el primer partido".

El entrenador expresó que a partir de este jueves comenzará a evaluar a los últimos que llegaron, el colombiano Bocanegra y el argentino Noguera: "Iremos apuntando a partir de los mejoramientos que vemos, a la posibilidad de que empiecen a jugar, para ir conformando el equipo".