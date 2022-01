Qué es testing, la carrera que batió un récord en Uruguay en 2021

Florencia Nobelasco - Especial para Cromo

Si un sitio web o app funciona mal, posiblemente el usuario decida utilizar otro que le brinde lo mismo y funcione bien. Y, para lograr un rendimiento óptimo entra en escena el tester. Se trata del profesional que se encarga de probar los software para garantizar que cumplan las expectativas de los consumidores finales.

Este oficio informático cobró fuerza en 2021 en Uruguay más que nunca. El Centro de Ensayos de Software (CES), una fundación perteneciente a la Universidad de la República, batió récord de egresos en 2021 tras 11 años brindando capacitación en testing. Este año se graduaron 125 alumnos de los tres niveles de su carrera online: Tester de Software, Tester Profesional y Líder de Testing.

La carrera de testing está dividida en tres diplomas, cada uno de un año de duración. El título en Tester de Software “es el más masivo”, comentó el ingeniero Gustavo Guimerans, gerente general del CES, ya que tiene por objetivo que los estudiantes puedan ingresar rápidamente al mercado laboral. Esto es importante en la industria de IT que en Uruguay es famosa desde hace años por tener “desempleo cero”.

Para Valentina Tortarolo, de la empresa de testing Abstracta, el mercado laboral se vio “explosivamente expandido” en el último año. Considera que “hoy hay un déficit impresionante de personas calificadas”, algo que confirma Guimerans: “Lo que más necesita la industria son testers mejor formados que puedan encontrar los errores más complejos”.

El segundo curso del CES es el de Tester Profesional, donde el estudiante se especializa en alguna disciplina, las más demandadas son: automatización, performance y testing funcional. Si el alumno tiene interés en gestionar equipos, puede realizar el tercer curso de Líder de Testing. Guimerans contó que esta certificación tiene “poquitos egresados”, debido a que la carrera no tiene que hacerse en tres años de corrido. “Muchas veces los tester hacen el primer diploma y luego de un tiempo hacen el siguiente y el siguiente”, explicó el ingeniero.

En cifras

Año a año ha aumentado el interés en esta carrera, la cantidad de graduados del CES creció de 2018 a 2021 un 150%.



Parte de ese crecimiento está explicado por el programa Acercando Educación y Trabajo, un proyecto de Formación Dual financiado por INEFOP. En 2021, de los 115 alumnos formados en Tester de Software, 38 pertenecen al programa y en 2020 fueron 41 en 94.

¿Quién puede ser tester?

Para Tortarolo, reconvertida al mundo de IT tras estudiar bioquímica, todas las personas pueden serlo, “porque es probar que algo funcione. Es super intuitivo”.

Jorge González, jefe de Desarrollo Organizacional y Gestión Humana del CES, comentó a Cromo que lo importante son las competencias que tenga la persona, que sea curiosa, analítica, detallista, lógica y resolutiva. “Son las habilidades, más que de dónde vengas”, dijo refiriéndose a los diferentes perfiles.

En el CES ha visto estudiantes recién egresados del bachillerato, personas con otra trayectoria laboral que buscan reconvertirse. Tortarolo coincidió y añadió que “cualquier persona es necesaria” sin importar su edad. Lo importante para ella es que provengan de diferentes contextos y tengan distintas habilidades, porque cuanto más diversos sean los perfiles de los testers más representativos serán de las personas que utilizarán la herramienta probada.

“En la post pandemia dependemos de todo lo que es digital, se hace más relevante el testing para lograr alcanzar las expectativas de los usuarios” cuando usan diferentes softwares, concluyó Tortarolo.

Los desafíos del mercado laboral

El 90% de los testers graduados del CES que realizaron el programa de Formación Dual, egresaron con trabajo. Al respecto, González opinó que “pocas veces existe una formación tan corta que tenga una inserción laboral tan alta”.

Sin embargo, a pesar de ser vista por los expertos como una vía directa para la inserción o reinserción laboral, la primera experiencia de trabajo no siempre es fácil de conseguir. Tortarolo, que lidera un emprendimiento de Abstracta que busca brindar primeras experiencias laborales para cubrir las vacantes en IT, contó que si bien hay una alta demanda de nuevos actores para que se sumen a la industria y hay muchas personas formándose, “sin experiencia el mercado no los toma” porque todavía no tienen el nivel de un junior.