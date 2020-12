Qué es y cómo funciona el programa Pyme al Mundo que promueve el gobierno

Suena difícil pensar en planes de exportación en este momento de pandemia y cierre de fronteras, pero el empresariado se prepara para ello y en ese marco surge Pyme al Mundo, una nueva palanca para salir adelante.

Las exportaciones de Uruguay están en el orden de los US$ 14.000 millones anuales, pero menos del 10% son de pymes, a pesar de que este tipo de empresas constituye el 80% del total. Las ventas al exterior de este sector -las pocas que hay- se concentran en productos no tradicionales y en destinos como Estados Unidos, Brasil y Argentina.

Según datos de ANDE, entre febrero y junio se redujeron las mipymes en 7.000 y entre junio y octubre aumentaron en 3.700, lo que es alentador pero igual el saldo es negativo. Entre febrero y junio se destruyeron 40.000 puestos de trabajo, y de junio a octubre se recuperaron 7.000 puestos.

Ante esa realidad y bajo la premisa de que “exportando, las pymes son más sostenibles y productivas”, se lanzó el programa Pyme al Mundo, que consiste en apoyo y mentoría de empresarios con experiencia avalada en exportación, quienes facilitarán sus conocimientos y contactos para el potencial exportador de este sector concrete sus metas, cuando llegue el momento.

La iniciativa cuenta con el patrocinio de Uruguay XXI, la Unión de Exportadores, la Asociación Nacional de Desarrollo (ANDE), la Asociación Nacional de Investigación e Innovación (ANII) y el Banco República (BROU); fue presentada en un webinar el jueves.

Flavio Caiafa, presidente de ANII, señaló que pymes con potencial para exportar están en todos los sectores, y que en este momento se ven más claramente en las áreas de tecnología, software, biotecnología (formulaciones, vacunas y medicamentos), electrónica (desde dispositivos médicos y guitarras para niños).

Inés Bonichelli, vicedirectora de Uruguay XXI, comentó que el costo de exportar es alto sobre todo para las pymes, las que tienen una tasa de supervivencia mucho menor que otro tipo de empresas.

“Se requiere financiamiento y programas de apoyo (...) Para un desarrollo sostenido, hay que mirar hacia afuera, porque las posibilidades comerciales del mercado interno de 3 millones de personas es limitado”, dijo Carmen Sanchez, presidenta de ANDE.

Andrea Roth, presidenta de la Unión de Exportadores, destacó a los mentores del nuevo programa, quienes trabajarán en grupo para temas estratégicos, laborales y administrativos y demás; es decir, no solo para comercio exterior.

Créditos del BROU a las pymes

Salvador Ferrer, presidente del BROU, destacó que el banco, a diferencia de otras crisis, parte de una buena capitalización y liquidez, por lo que está en condiciones de dar apoyos extraordinarios.

El BROU implementó medidas de rápido impacto como la postergación de cuotas de amortización de intereses, tanto para empresas como para personas. Para el caso de empresas, para deudores de menos de $ 200 mil se dio un alivio automático por 180 días, sin costo. Con los deudores de mayor monto se actuó de forma similar, pero con refinanciaciones caso a caso.

Para las pymes activaron un apoyo basado en el sistema de garantías SIGA, que el gobierno lanzó tiempo atrás pero reforzó en estas circunstancias. "El complemento de la garantía otorgada por el gobienro, el permite al BROU ese accionar”, dijo Ferrer.

El presidente del BROU explicó que la expansión del crédito es “particularmente desafiante” cuando se trata de las pymes. Si bien los montos involucrados pueden ser individualmente no tan significativos (del orden de los US$ 25.000 para empresas con afectación media y US$ 50.000 para empresas con afectación alta a los efectos de la pandemia), el esfuerzo de gestión en las empresas sí lo es, dado el relativo poco desarrollo del crédito corporativo en las pequeñas y la dificultades de la economía uruguaya que generó deterioros en sus desbalances desde hace años. "Es por eso que el SIGA es una muy buena solución para este sector", comentó.

Desde el BROU se otorgaron créditos en pyme en los últimos seis meses de más de US$ 200 millones para 7.500 empresas (esto incluye BROU y BROU Microfinanzas).

A nivel de sistema, se otorgaron créditos por más de US$ 600 millones, para 16.000 empresas. El BROU representa la tercera parte de los créditos otorgados por el volumen de colocación, o la mitad de los mismos medido por cantidad de operaciones. El crédito promedio es por US$ 25.000.



Sobre el programa

Los interesados en postularse a Pyme al mundo, pueden postularse hasta el 20 de diciembre por web. Serán seleccionadas entre 10 y 20 empresas basadas en su potencial exportador.

Luego se desarrollarán talleres, definición y ejecución del plan de exportación que se concretará en 2022, según lo previsto por las organizaciones patrocinantes.