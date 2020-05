Qué es y cómo funcionará el centro de contingencia covid-19 en Malvín Norte

El gobierno anunció la semana pasada la instalación del primer centro de contingencia covid-19 ubicado en Malvín Norte, al que concurrirán aquellas personas vulnerables con coronavirus que tengan síntomas leves de la enfermedad o sean asintomáticos, y no puedan realizar el adecuado aislamiento durante la cuarentena.

El Ministerio de Salud Pública (MSP) trabaja en un local, que fue cedido por El Correo, y quedará pronto para utilizarse en las próximas semanas.

El coordinador general del proyecto, Victor Píriz, anunció que en principio habrá 120 camas con una posible ampliación, y otros 30 lugares en una carpa calefaccionada para realizar oxigenoterapia si alguna persona agrava sus síntomas.

"No tiene los requerimientos de un hospital y solamente cumple la función de reducir la transmision para minimizar la carga que llega al sistema sanitario", dijo en entrevista con Así nos va de Radio Carve.

Los criterios de ingreso son sanitarios (ser asintomático o tener síntomas leves) y no sanitarios, vinculados a las condiciones de vulnerabilidad de las personas.

"Puede ser la imposibilidad de realizar aislamiento por cohabitar o situaciones de colecho, que haya violencia comunitaria por ser covid-19 positivo o que se encuentre en un estado de mala nutrición o en situación de calle que no pueda ser acogida por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides)", señaló Píriz.

Las personas que quedarán excluidas del centro son aquellos con covid-19 positivo con infección respiratoria aguda grave, hogares monoparentales con hijos menores, mujeres embarazadas, personas con patologías psiquiátricas y personas con consumo problemático de sustancias.

Habrá dos áreas señalizadas y separadas. El área roja o contaminada y el área blanca o libre de virus, con el fin de contener la propagación del coronavirus.

Las personas residentes podrán movilizarse únicamente dentro del área roja. La movilidad debe ser mínima, no pudiendo salir del centro, ni recibir visitas..

El MSP coordinará con prestadores de salud privados y con ASSE, además del Mides, para localizar a los pacientes que podrán hacer uso del centro. "Además, habrá referenciación de las altas hospitalarias, por ejemplo del Hospital Español, para que la persona pueda terminar la cuarentena en ese centro", puntualizó.

En el lugar permanecerán 14 días como máximo desde el inicio de los síntomas o luego de las 72 horas sin fiebre se realizará un test y si da negativo tendrá el egreso. En el caso de los asintomáticos, estarán 14 días y se les realizará el hisopado al finalizar el período.

Píriz remarcó que no pueden obligar a las personas a concurrir aunque sepan que no están realizando un correcto aislamiento. Sin embargo, los médicos o asistentes sociales sugerirán esta solución. "No podemos forzar pero sí instar a que comprenda tanto él como su familia la importancia, a través de los mecanismos que tenemos".

Dentro de las prestaciones se contará con asistencia médica de atención primaria, psicología grupal, fisioterapia respiratoria, farmacia (mediante la que se administrará la medicación que lleven los propios pacientes) y oxigenoterapia, entre otras.

La gestión estará a cargo de los prestadores del Sistema Nacional Integrado de Salud, a través de un sistema de contraprestaciones, y contará con la colaboración del Ministerio del Interior, la Intendencia de Montevideo, el Sistema Nacional de Emergencias y la Cruz Roja.

La idea, según Píriz, es replicar este modelo en el interior del país.