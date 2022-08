¿Qué hace que outsiders de la ganadería elijan el Aberdeen Angus?

Angus “está consolidándose como la raza líder” en la ganadería uruguaya, aseguró la investigadora del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), Graciela Quintans, en el marco de la Jornada de Selección Angus, realizada en Treinta y Tres.

Consultado por El Observador, Juan Pablo Pérez Frontini, coordinador de la Comisión Técnica de la Sociedad de Criadores de Aberdeen Angus del Uruguay (Scaau), explicó que lo que hace que los criadores elijan la raza son las características de la misma, por ejemplo la generación de “excelentes madres”, pero además la gran producción de carne de calidad hace que también outsiders de la ganadería elijan invertir en la raza, lo que se ve cada vez más, resaltó.

Los ganados Angus “son excelentes madres y no dan ningún problema al parto, eso es lo que primero llama”. Pero, además, la calidad de la carne “está muy impuesta y muy intrínseca en la raza y la mayoría de las tiendas de alimentos del mundo utilizan Angus como su marca de carne, y eso hace que gente que quiere invertir pero no viene del palo de la ganadería, al pensar qué poner en los campos, elija Angus, porque aunque no conozcan los atributos de la raza, sí conocen los de la carne”, sostuvo.

Además, “quienes no conocen sobre las características de la carne, por cómo están demandadas las categorías del Angus en el mercado, elige la raza”, agregó.

Todo eso ha posicionado a la raza como la principal a nivel nacional en cantidad de ejemplares.

Aberdeen Angus de la familia Oribe, propietaria de la cabaña Las Morochas.

Innovaron en investigación

Esta raza vacuna es la mayoritaria en Uruguay. Corresponde al 39% de los animales vivos en el país, informó Quintans en la jornada que se realizó en Treinta y Tres.

En la misma se trató el mejoramiento genético de la raza, el coordinador (junto al investigador del INIA, Mario Lema) hablaron acerca de la prueba Servicio de Evaluación de Reproductores (SER), la de más trayectoria en el país. Esa evaluación genética tiene 30 años y mide diferentes características de los reproductores de la raza. Con datos obtenidos en esa prueba los criadores tienen la posibilidad de realizar mejoras en sus rodeos, con la toma de diferentes decisiones.

Pérez Frontini indicó que la raza se ha ido mejorando teniendo en cuenta las demandas actuales de los mercados, porque “no nos podemos quedar con un ternero que no da problemas en el parto pero después no tiene un excelente crecimiento y desempeño en el frigorífico”.

Según destacó, 30 años atrás, los criadores de la raza –siendo entonces minoritarios en el país– se arriesgaron a innovar acercándose a la investigación para mejorar genéticamente.

En la Estación Experimental INIA Treinta y Tres hubo charlas técnicas.

La Jornada de Selección se dividió en dos partes, por un lado se realizaron charlas técnicas en la Estación Experimental INIA Treinta y Tres, y por otro, se visitó el establecimiento Ganadera Las Morochas, de la familia Oribe.

Diego Oribe, director de la empresa ganadera y cabaña, sostuvo que el programa SER “hace que hoy la raza tenga mucho para aportarle a la ganadería”.

El mejoramiento genético también ha ido acercando adeptos a la raza. Hoy en día, algunas de las tecnologías más nuevas vinculadas al mejoramiento de la raza tienen que ver con los datos de EPD, que vinculan datos genotípicos con genealogía, a lo que se le ha sumado la genómica.

“Conocemos el genoma del animal, conocemos a sus madres padres y abuelos, es decir, su genealogía, y a su vez tomamos datos. Esas tres patas es lo último a nivel mundial”, explicó.

En la jornada, la criadora María Mattos disertó acerca de la importancia de los datos de EPD.

Los animales más eficientes

Por otro lado, en características de los animales, lo más nuevo a nivel mundial buscado son animales más eficientes, explicó Pérez Frontini, lo que tiene que ver con la sustentabilidad de la producción.

Los animales más eficientes son aquellos que tienen menos requerimientos para mantenerse, a la vez que emiten menos gases de efecto invernadero.

Presencia del gobierno

Durante la jornada, quien destacó la importancia de seguir trabajando en torno a sistemas de producción sostenibles, y valoró las tareas vinculadas a la huella de carbono en la ganadería, fue el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Mattos, quien también es un experiente productor ganadero.

El jerarca se hizo presente en la sede del INIA, donde destacó las mejoras en genética de la raza y se refirió a la actualidad del sector ganadero, en el que, según muestran los datos de las declaraciones juradas presentadas días atrás por el Sistema Nacional de Identificación Ganadera (SNIG), hay un “rodeo joven”, dijo.

Expresó que hay una importante producción de terneros y sostuvo: “Esto es el reflejo del estímulo que recibe el sector criador por parte del mercado, que se traduce en un trabajo genuino de selección y productivo por parte de los ganaderos”.

Además, opinó que desde el gobierno se deben dar garantías a través de la generación de bienes públicos que “alienten la inversión y eliminen las incertidumbres, promoviendo y estimulando el desarrollo productivo”.

El ministro de Ganadería, Fernando Mattos, participó en la Jornada de Selección.

La vara quedó bien alta

Tras la jornada –que reunió a criadores, cabañeros, investigadores y actores vinculados al sector ganadero–, Pérez Frontini comentó que la actividad “dejó la vara bien alta”.

El coordinador destacó que en la jornada se hizo un recorrido por la historia de la raza, se destacaron sus características productivas y comerciales, y se recordó el camino que hicieron varios pioneros de la cría.

Además de la parte teórica, los participantes pudieron ver en la visita a Ganaderas Las Morochas “los avances que podemos tener si, con un objetivo claro, seleccionamos por EPD”, subrayó Pérez Frontini.

Familia criadora

Habitualmente, en el marco de la Jornada de Selección Angus, los criadores visitan el predio de un socio de la Scaau. Este año fue el turno del establecimiento Ganadera Las Morochas, de la familia Oribe, que en Treinta y Tres trabaja con un rodeo de animales puro controlado, pedigrí y selección Angus.

El director de la empresa, Diego Oribe, explicó el programa genético con el que trabaja la familia, en el que se destaca la selección genotípica, genómica y el manejo de datos objetivos.

Esta familia incorporó la raza Aberdeen Angus a su producción en 1960, y desde el 2000 tiene cabaña propia.

Familia Oribe, propietaria de Ganaderas Las Morochas.

Aberdeen Angus en la Expo Prado 2022

La cantidad de Aberdeen Angus que habrá en la 117ª Exposición Internacional de Ganadería Muestra Agroindustrial y Comercial (Expo Prado) no está confirmada.

Según datos de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), organizadora de la muestra, hubo 344 inscripciones iniciales.

Los Angus ingresarán al predio de la ARU el jueves 8 de setiembre.

Este año quien se encargará de las clasificaciones de la raza Aberdeen Angus será Pablo Zerbino, director de la cabaña San José del Yaguarí.

La jura de las hembras de la raza se hará el martes 13, mientras que la de los machos será el miércoles 14, según informaron desde la sociedad de criadores a El Observador.

Aberdeen Angus de la familia Oribe, propietaria de la cabaña Las Morochas.