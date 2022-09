¿Qué hay para hacer esta semana? Una selección de actividades culturales

Julia Roberts y George Clooney se reencuentran en pantalla, esta vez para interpretar a una pareja divorciada que se une para viajar a Bali y evitar que su hija se case con un locatario al que acaba de conocer, e impedir así que cometa el error que ellos creen que cometieron años atrás. Se estrena el próximo jueves 8 de setiembre en salas comerciales.

Cine

Pasaje al paraíso

Ciclo Bond

James Bond vuelve al cine

Uno de los personajes más icónicos de la historia del cine, James Bond, vuelve a la pantalla grande en sus distintas encarnaciones en Movie. El ciclo comienza con Sean Connery y Goldfinger, el próximo 7 de setiembre, y seguirá con Roger Moore y La espía que me amó (14 de setiembre), Pierce Brosnan y GoldenEye (21 de setiembre) y cierra con el recientemente retirado Daniel Craig y Casino Royale, el 28 de setiembre. Entradas, ya en venta para todas las funciones.

Música

Feel de Agua

La chilena Niña Tormenta estará en el ciclo Feel de Agua

El sello independiente Feel de Agua celebrará en setiembre su segundo festival propio en la Sala Lazaroff de la Curva de Maroñas. Serán en total cuatro fechas, con dos presentaciones en cada una, todos los sábados de setiembre a partir de la hora 21. El ciclo empieza este 3 de setiembre con las presentaciones de la chilena Niña Tormenta y los locatarios Portillo. Las entradas se adquieren a través de Tickantel y Abitab a $ 300. Abonos para el festival a $ 900.

Joshua Bell

El violinista estadounidense, considerado como uno de los mejores del mundo, se presentará en Montevideo el próximo 5 de setiembre junto a la orquesta británica de The Academy of St. Martin in the Fields en el Auditorio Adela Reta del Sodre. El show será en el marco de la celebración de los 80 años del Centro Cultural de Música. Obras de Tchaikovsky y Beethoven integran el repertorio de la función. Entradas en Tickantel entre $ 2000 y $ 5000.

Desarmando canciones

La cantautora Ana Prada encabeza esta serie de concierto, en los que se presenta junto a un colega en cada uno, y juntos interpretan lo más destacado de sus repertorios, intercalándolo con historias de esas obras, anécdotas y reflexiones sobre la música y sobre la vida misma. El ciclo comienza este miércoles 7 de setiembre, con Yamandú Cardozo como invitado. Luego continúa todos los miércoles de setiembre, con Pata Kramer, Guillermo Peluffo y Florencia Núñez como acompañantes de Prada. Los shows comienzan a las 20 horas, y tendrán lugar en las salas de Life Cinemas en Cultural Alfabeta. Entradas a $ 850 en boletería del cine o en lifecinemas.com.uy

Teatro

El cuerpo más bonito que se habrá encontrado nunca en este lugar

Escrito por el catalán Josep María Miró, con música de Luciano Supervielle y protagonizado por el actor Alfonso Tort, este unipersonal parte del asesinato de un joven de 17 años para analizar la manera en la que la sociedad cuestiona y disecciona la belleza. A partir de siete voces diferentes, esta obra dirigida por Fernando Parodi busca responder una pregunta: ¿Es éste un lugar bonito donde vivir? El cuerpo más bonito... se puede ver desde el jueves 1° hasta el domingo 11 de setiembre en la Sala Verdi. Entradas a la venta en Tickantel y boletería a $ 500.

Artes visuales

Otro expresionismo - Museo Nacional de Artes Visuales

El arte de Páez Vilaró se puede ver en el MNAV

Este fin de semana será el último de la exposición Otro expresionismo. 100 años de Jorge Páez Vilaró, que celebra la vasta obra de este artista paradigmático, y que estará disponible en el Museo Nacional de Artes Visuales. Podrá verse hasta este domingo en el horario de 13 a 20, y la entrada es gratuita.

Para reservar

Guns n’ Roses

2 de octubre - Estadio Centenario

La Renga

8 de octubre - Campus de Maldonado

No Te Va Gustar

4 y 5 de noviembre - Teatro de Verano

Damas Gratis

4 de noviembre - Palacio Peñarol

Belle and Sebastian

12 de diciembre - La Trastienda