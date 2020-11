Qué ideas llevó el PIT-CNT para la reforma de las jubilaciones ante la comisión de expertos

“Nadie comprendería que se analizara una reforma del BPS sin analizar la reforma de la Caja Militar, que apenas se le hizo un toque y es enormemente deficitaria”, dijo Fernando Pereira, presidente del PIT-CNT al salir el martes de una reunión a puertas cerradas con la Comisión de Expertos en Seguridad Social CESS).

A su entender, para que la reforma de la seguridad social sea sostenible en su conjunto, debe estar incluida necesariamente la caja de las Fuerzas Armadas (FFAA). “El sistema que por lejos cuenta con mayor desequilibrio financiero y con situaciones de privilegio injustificables es el servicio de retiros militares, que fue tibiamente reformado en 2019”, dice el documento que el PIT-CNT presentó en dicha reunión.

Pereira explicó posteriormente los puntos que hablaron con la CESS, entre los cuales se incluyó el rol de la negociación colectiva en la construcción de la seguridad social. En tal sentido, el tema del ahorro voluntario individual para el sistema previsional podría ser abordado desde el esquema de la negociación de los Consejos de Salarios, dijo a El Observador.

“El PIT-CNT viene proponiendo desde hace 15 años una reforma a la seguridad social y también analizar el lucro que tienen las AFAP”, agregó en rueda de prensa.

Según la central sindical, abordar el tema de las AFAP no resuelve los problemas, pero es un aspecto importante. Proponen que se debería transformar el pilar del ahorro actual en uno que sea administrado profesionalmente por el sector público, sin fines de lucro y con carácter colectivo.

“Otro tema que se habló es que el BPS le paga a la DGI una suma importante de millones de dólares, por lo que vuelca de IVA el Estado uruguayo al BPS, pero no cobra ni un centésimo por el IRPF ni por el Fonasa. Es decir, trabaja gratis para el Estado, pero cuando le toca recaudar del Estado, le cobran el 5% total de la recaudación”, cuestionó Pereria.

El presidente planteó que existen muchos puntos a resolver, como la revisión de todas las exoneraciones que el BPS da sobre los aportes patronales, que son más de US$ 200 millones anuales, según informó. “No decimos hay que sacarlas al barrer; hay que analizarlas todas, porque una buena parte del déficit (del sistema de previsión social) se explica por estas dificultades”, afirmó.

En otro frente, el PIT-CNT puso su foco en los jóvenes, en los cambios del mundo del trabajo con las nuevas tecnologías, el impacto de estas en el empleo, en cómo se va a atender a las personas que no tengan la calificación suficiente y en cuáles serán los nuevos dispositivos financieros que podrán cubrir la seguridad social en el futuro, entre otros frentes.

Para la central, la reforma de la seguridad social es necesaria, pero no urgente. “No estamos discutiendo arriba de una situación de fractura del sistema de seguridad social, estamos discutiendo con tiempo", afirmó Pereira.

Respecto a la propuesta que manejan algunos integrantes de la CESS de aumentar la edad de retiro, el PIT-CNT considera que debe considerarse ese factor conjuntamente con otros cambios, en forma integral. Asimismo consideraron importante que dicho aumento se haga a mediano plazo, con un período de transición, respetando los derechos adquiridos..

Sobre el déficit del sistema previsional, comentó que buena parte se debe al aumento de las jubilaciones mínimas. “Pero, ¿alguien querría bajar las jubilaciones de $ 13 mil? No. Esto no se resuelve solo con un artículo, sino con un conjunto de políticas complementarias que no afecten a los trabajadores y a los jubilados”, afirmó.

Ante la opción de recurrir a nuevos impuestos para solventar, total o parcialmente, las cajas, Pereira respondió que ese punto es de alta sensibilidad pero que nada es excluyente. “Una parte de la seguridad social la tienen que sostener los que más tienen”, comentó.

“Hay que pensar mucho todos los aspectos porque tal vez esta sea la reforma más importante del período en términos de futuro”, agregó.

Pereira señaló finalmente que hubieran preferido un diálogo social que abarcara a las cámaras empresariales, los partidos políticos y al PIT-CNT para que luego resolviera el Parlamento, pero que, no obstante esto, participarán activamente cada vez que los llame la comisión de expertos.

En contra de 116 artículos de la LUC

PIT-CNT resolvió ir contra 116 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC). Al respecto, Pereira comentó que algunos de esos artículos fueron aprobados por el Frente Amplio (FA). “Nadie puede pensar que el PIT-CNT va a seguir al FA mecánicamente. Ni nadie puede pensar que el PIT-CNT puede desconocer los posicionamientos del FA (…) En el caso del FA, he escuchado decir que votaron algunos artículos porque mejoraban los anteriores, no porque los compartieron”, afirmó Pereira. Actualmente la central está tratando de consensuar cuáles serían los artículos en los que todos están de acuerdo dentro de sus filas.