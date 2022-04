Qué muestra la foto que mira el gobierno para definir las tarifas de los combustibles en mayo

En pocos días el Poder Ejecutivo tendrá que decidir qué hará con las tarifas de los combustibles en mayo. En lo que va del año hubo tres aumentos consecutivos impulsados por subas del petróleo en los mercados mundiales tras el comienzo de la guerra ente Rusia y Ucrania.

La resolución que adopte el gobierno tomará en cuenta la referencia de precios internacionales, y la perspectiva económica de Ancap y su proyección de caja. A eso se suma la inflación, otro elemento que vienen ganando espacio y complicando los planes de las autoridades en los últimos meses.

En esta oportunidad, el gobierno evaluará el período que va entre el 26 de marzo y el 25 de abril. Una aproximación que da una idea es ver qué ha pasado con el precio de la gasolina convencional durante los primeros 16 días de la ventana de referencia que está abierta.

La dinámica de los precios internacionales tiene reflejo en los precios de la Costa del Golfo de México en EEUU (USGC), que es el insumo principal del informe de Precio de Paridad de Importación (PPI) que la Unidad Reguladora de los Servicios de Energía y Agua (Ursea) elabora todos los meses.

Los últimos datos publicados por la Administración de Información de Energía (EIA) de EEUU actualizados al 11 de abril, indican que los precios para el símil de la nafta uruguaya mantuvieron cierta estabilidad y frenaron por el momento su marcado ritmo al alza.

El valor promedio por litro se ubicó en US$ 0,814, levemente por debajo de los US$ 0,838 que fue el promedio del mes inmediato anterior. Para la nafta Súper 95, la más consumida en el país, la Ursea toma el precio internacional promedio de dos tipos de gasolinas: CBOB Regular 87 y CBOB Premium 93.

Por otra parte, el gasoil tiene como referencia el precio del Ultra Low Sulfur Diesel (ULSD 62). El precio promedio del litro fue de US$ 0,958 en las primeras semanas de referencia, levemente por encima de los US$ 0,953 anteriores.

En tanto, durante abril el precio promedio del petróleo Brent se ubica en US$ 107 por barril, y en marzo fue de US$ 117,5, con una variación negativa de 9%. El petróleo subía ayer a US$ 113, tras interrupciones de suministro en Libia que aumentaron preocupaciones por la escasez de oferta mundial.

Hay un rezago tarifario pendiente

Hoy el precio local de los combustibles está por debajo de la paridad de importación, $ 4 en el caso de las gasolinas y $ 8 en el gasoil, diferencia que cubre Ancap resignando ingresos. Así, aun cuando los precios internacionales terminaran estables al final del período y dieran cierto respiro, podría optarse por un ajuste para corregir el desfasaje, ya que las tarifas están más baratas respecto a esa referencia.

Pero hasta ahora la política tarifaria mostró que el gobierno ha sido flexible en la aplicación de la regla y nunca aplicó a rajatabla lo que ella decía. Por ejemplo, en los primeros meses de 2022 optó por mitigar las subas o congelar precios utilizando ganancias de Ancap.

En este caso, si la referencia marcara estabilidad, podría ponderar más el factor inflación por sobre las cuentas de Ancap, y postergar una actualización, por ejemplo. Habrá que esperar unos días más para ver que dicen los números finales y qué camino recorre el gobierno.

La inflación se volvió a acelerar en marzo y se ubicó en 9,38% en el acumulado de los últimos 12 meses, desde un 8,85% previo en febrero. Y las expectativas de los agentes también se mantienen desalineadas de las proyecciones oficiales.

En abril, la nafta y el gasoil tuvieron de nuevo una suba inferior a lo que indicaban los costos de importación. El precio de la nafta Súper 95 subió $ 3 por litro en surtidor, mientras que el gasoil común aumentó $ 5 por litro. El informe PPI mostró que el precio de las naftas debería haber tenido una variación de $ 7,54 por litro, y el gasoil de $ 15,22 por litro.

Semanas atrás el economista de CPA Ferrere, Gabriel Oddone, escribió que en el actual escenario, “si el gobierno decide cumplir con la regla que definió para fijar los precios de los combustibles, la probabilidad de que la desinflación prevista sea factible es menor”.

“Contrariamente, si las autoridades priorizaran el cumplimiento de sus compromisos inflacionarios, deberán seguir realizando ajustes de las tarifas de manera discrecional dilatando los aumentos. Ello supone postergar aumentos lo que, también, afectará el resultado fiscal en el corto plazo”, afirmó Oddone en su blog.