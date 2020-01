Qué opciones hay en la costa para conseguir efectivo por fuera de los cajeros

La llegada de la inclusión financiera hace algo más de cinco años no solo provocó un cambio fundamental en las transacciones económicas de los uruguayos, sino que también para muchos un cambio cultural: la falta de costumbre de andar con dinero en efectivo.

Según la última Rendición de Cuentas enviada al Parlamento para 2018, las transacciones con tarjetas de débito se multiplicaron por 23 con respecto a 2014, año previo a la implementación de la rebaja de 4 puntos del IVA para estimular el uso de ese medio de pago.

Sin embargo, retirar efectivo o pagar de esta forma en algunos balnearios al este del país todavía sigue siendo un dolor de cabeza por la falta de disponibilidad de POS o de opciones para obtener dinero, al punto que muchos turistas terminan por exprimir al máximo sus pesos durante los últimos días de estadía en su destino elegido.

Entre las opciones que pudo relevar El Observador, el sistema del Banco República (BROU) permite retirar en Abitab o Redpagos un máximo de $ 10 mil o de US$ 300.

Sin embargo, en caso que se trate sacar dinero de un RedBrou con una tarjeta de débito de un banco privado se generan algunas restricciones. Dependiendo de la institución bancaria, los topes por operación pueden ser de $ 3 mil hasta $ 20 mil –con una comisión de US$ 1,5 mediante-, mientras que en dólares se puede retirar entre U$$ 100 y US$ 500 por día.

También la cadena Farmashop permite extracciones por caja por un máximo de $ 5 mil, mediante acuerdos con Santander (tarjetas Visa o Maestro del sello MasterCard), BBVA y el BROU. La empresa internacional cuenta con cuatro locales en Punta del Este y otros cuatro en Ciudad de la Costa, uno en la Barra de Maldonado, otro en Piriápolis y uno en Atlántida.

Otra posibilidad para Maldonado y Rocha la ofrecen los supermercados El Dorado que aceptan retiros de hasta $ 10 mil en sus locales, para los que cuentan con tarjetas de la red Banred, que utilizan todos los bancos privados de plaza. En caso de falta de cajeros, Banred ofrece un minicajero en José Ignacio (Parador La Huella), uno en Punta Ballena, La Barra y Piriápólis (supermercados El Dorado).

El costo por retirar dinero desde un sistema de Banred para un cliente del Banco República es de US$ 1,15 más IVA. En el caso inverso el costo es el mismo.

Las opciones en Maldonado y Canelones

Los balnearios más populares de Maldonado suelen tener una infraestructura más importante que los de Rocha, ofreciendo mejores opciones. En el caso de Punta del Este la red de cobranza Abitab tiene siete locales, incluido uno en Punta Shopping, dos por Avenida Roosevelt –uno en el Disco y otro en el Devoto-, uno en la Calle 31, otro en la terminal de ómnibus y otros dos más en diferentes zonas de la ciudad. También cuenta con sucursales en Punta Ballena y Piriápolis.

Por su parte, Red Pagos cuenta con 11 locales en la zona costera, que se dividen entre seis sobre Gorlero, uno en Punta Shopping, otro sobre la Avenida Roosevelt y tres más en diferentes zonas de la ciudad. Punta Ballena cuenta con un local, Piriápolis con tres y la Barra de Maldonado con uno.

Otras posibilidades menos conocidas por el público general son los propios supermercados, que dependiendo de si cuentan con efectivo en sus cajas en esos momentos, pueden ser funcionales a la hora de retirar dinero.

Según se informó a El Observador desde el departamento de comunicación de Scanntech, durante diciembre de 2019 se utilizaron en balnearios fernandinos ocho locales de ese estilo para retirar dinero.

Cuenta con uno habilitado en Chihuahua, uno en Gregorio Aznarez, uno en La Barra, también en Punta del Este, uno en Piriápolis y en dos casos se sacó dinero en supermercados de Punta Ballena. En la ciudad de Maldonado, por su parte, son nueve los comercios que tienen la posibilidad de dispensar dinero a clientes que así lo requieran.

En tanto, para el caso de la Ciudad de la Costa y la Costa de Oro las opciones son bastantes variadas en lugares donde o no hay cajeros o locales de Abitab y Red Pagos. Durante diciembre en Parque del Plata se registraron retiros en cinco diferentes comercios; en el Pinar y en Salinas en cuatro y en Lagomar en tres.

También hay opciones de retirar en locales comerciales en Balneario Argentino, Bello Horizonte, Cuchicha Alta, Costa Azul, La Floresta, San Luis, todas con una alternativa, según pudo confirmar El Observador.

En Rocha

En varios de los balnearios de las costas de Rocha existen cajeros del Banco República, con algunos que solo son habilitados por el verano como en la Coronilla, la terminal de Cabo Polonio, Santa Teresa o la Pedrera, pero ante la situación de que estos se encuentren sin dinero existen otras posibilidades, también en supermercados, en general.

En Aguas Dulces por ejemplo -que no tiene cajero-, según consta en la web del BROU hay habilitados para poder retirar efectivo siete locales comerciales –tres fueron utilizados durante diciembre-, en Barra de Valizas uno, en Barra de Chuy uno y en la Coronilla dos.

En el caso de La Paloma, Banred cuenta con tres supermercados de El Dorado en donde se puede retirar efectivo. Punta del Diablo, por su parte, tiene dos locales habilitados en los cuáles se puede retirar efectivo, siempre y cuando el supermercado tenga en ese momento.

A su vez, Red Pagos tiene dos sucursales en la costa rochense (La Paloma y La Coronilla), mientras que Abitab posee la misma cantidad, pero uno en La Paloma y otra en Aguas Dulces.

Sin embargo, no todos los locales comerciales que utilizan el sistema Scanntech realizaron los trámites correspondientes como para acceder a la posibilidad de que se pueda retirar dinero. El trámite para que teniendo el sistema se pueda brindar el servicio de extracción requiere de parte del comerciante una gestión que sin costo adicional, le puede brindar por cada transacción efectuada una comisión.

Uruguay cuenta con 711 cajeros automáticos en todo el país, de los cuales el 42% se encuentra localizado en el interior del país. El número de estos dispensadores de dinero en efectivo se mantuvo estable y dejó de crecer en los últimos años.

La era del plástico y la web

En el primer semestre de 2019, los uruguayos realizaron 97 millones de operaciones con tarjeta de débito por US$ 3.056 millones, por encima de las 81,7 millones por US$ 3.002 millones de las transacciones a crédito. A esto hay que sumarle, los 2,1 millones de operaciones a través de pagos móviles por US$ 203 millones y los 10,2 millones de operaciones por la web por US$ 5.739 millones, según se desprende del último reporte de pagos minoristas del Banco Central. De todas formas, los cajeros todavía siguen vigentes para miles de uruguayos que siguen aferrados al uso del dinero físico. Entre enero y junio del año pasado se realizaron 44,5 millones de operaciones por el equivalente a US$ 9.409 millones, triplicando el monto que se transa por débito, que tiene unos 2,8 millones de tarjetas en circulación.