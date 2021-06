¿Qué pasa si te das la segunda dosis de la vacuna contra el covid-19 mientras estás infectado, como Susana Giménez?

Si una persona tiene coronavirus no debe vacunarse, en primera instancia, para no romper la cuarentena; y porque recibir la dosis puede traer leves complicaciones mientras se curse la enfermedad, según coincidieron expertos consultados por El Observador. La conductora argentina Susana Giménez tuvo síntomas dos días después de vacunarse, el pasado 3 de junio.

Las personas con fiebre o cualquier síntoma asociado al virus deben posponer su vacunación, pero hay quienes no lo hacen para no perder la fecha. Autoridades e investigadores reconocen que está pasando, y piden no hacerlo.

Si bien no derivará en efectos "muy adversos", vacunarse con coronavirus "agregaría complejidad a cursar la enfermedad", señaló Gualberto González, docente investigador de la cátedra de Inmunobiología de la Facultad de Química. "No es lo que se recomienda por la carga viral", dijo, y que debería adquirir la dosis –cualquiera de ellas–, 15 días después de haberse recuperado. Ese plazo fue de seis meses en un principio, y luego se redujo a tres.

El inmunólogo e integrante de la Comisión Nacional Asesora de Vacunación Alejandro Chabalgoity indicó que hay efectos pero "son menores". Por su parte, la directora del Área Programática de Salud de la Niñez del Ministerio de Salud Pública (MSP), Alicia Fernández, se limitó a decir que el infectado puede tener síntomas más marcados, pero que la preocupación no debe extenderse más allá.

Por su parte, el inmunólogo Álvaro Díaz, sostuvo que si bien no se reportaron casos graves por haberse aplicado la vacuna en esa situación, se recomienda evitarlo, independientemente de recibir la dosis de Pfizer, Sinovac o Astrazeneca. "Es imposible que no ocurra que personas infectadas se vacunen, porque si no habría que hacerles un test antes", algo que no es viable ni está previsto, explicó. Basado en eso, no hay contraindicaciones confirmadas.

Si bien luego de cursar la infección, la mayoría de las personas adquieren protección, no persiste por tiempo indeterminado. Además, hay casos de reinfección. Según estudios que maneja la cartera sanitaria, es probable que la vacunación ofrezca una protección más potente y duradera que la propia infección, indica el MSP.

"Además, la vacunación es igualmente segura en las personas que han padecido la enfermedad. Por tanto, se recomienda vacunar a las personas que padecieron covid-19", expresa en su sitio oficial. A nivel general, las vacunas utilizadas contra la enfermedad pueden provocar efectos adversos.