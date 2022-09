¿Qué pasó con Billy Arce que no jugará más en Peñarol?

El ecuatoriano Billy Arce seguirá en Peñarol hasta fin de año, ya que su contrato vence el 31 de diciembre, pero el entrenador Leonardo Ramos no lo tendrá más en cuenta.

Así lo hizo saber el presidente del club, Ignacio Ruglio.

Arce, quien debutó en Peñarol en la primera fecha del Torneo Clausura, en la derrota 1-0 ante Fénix, sumó 24 minutos entre ese partido, que fue dirigido por Mauricio Larriera, y el empate 1-1 contra Deportivo Maldonado, ya con Ramos como DT.

Ramos, que lo tuvo en Barcelona de Guayaquil, no lo tendrá más en cuenta por razones deportivas. Ruglio descartó que el jugador haya tenido problemas disciplinarios y confesó que el extremo de 24 años no logró adaptarse al medio local.

"Yo no era crítico en las contrataciones porque todos los clubes del mundo contratan algunos jugadores bien y otros en los que se puede errar. El Liverpool llevó ahora a Darwin y hay gente que lo discute. Lo que más criticaba era los valores de algunas cosas que cerraban. La diferencia más clara radica en qué son apuestas y en qué otras cosas vos tirás todo el dinero de tus fichas. Este es un salario muy bajo. Era una apuesta donde nosotros quedábamos con un porcentaje de la ficha en el que no pusimos nada de plata y el salario es bajo. Era una apuesta de un jugador que no en vano había sido vendido a los 17 años a la Premier y había sido contratado por los cuatro grandes de Ecuador. No te contratan los cuatro grandes de Ecuador si no tenés algo, ¿se entiende? De todo el morbo que había sobre sus situaciones personales y demás, su comportamiento hasta el día de hoy en Uruguay ha sido ejemplar. No solo que ustedes no han visto nada de él saliendo sino que no lo hay", declaró Ruglio a 100% Deporte que se emite por Sport 890.

Foto: Leonardo Carreño.

Billy Arce no logró adaptarse al equipo ni al fútbol uruguayo

"No me llama la atención" dijo Ruglio sobre su ausencia para la lista de convocados para jugar este miércoles ante Boston River por la Copa AUF Uruguay.

"Tiene que quedar ahí adentro lo que le pasa, pero no está vinculado a nada extra", afirmó el presidente.

Consultado sobre si le "erraron" en la contratación, Ruglio afirmó: "Si, y en la adaptación, no siempre se adaptan igual. Capaz que llega a un equipo que vuela, lo ponés y vuela. Y capaz que llega a un equipo donde no le encontramos la vuelta en todos estos meses y él era uno más de los que caía. Y bueno, hay compañeros que están haciendo sus méritos para estar. Son puramente decisiones técnicas. Va a terminar su período acá, se va a ir, como tantos jugadores que andan o que no andan, y no va a haber nada de fondo, realmente no lo hay. Son decisiones técnicas".

"Yo lo que normalmente criticaba era si en apuestas vos invertís dinero que tendría que estar colocado en otro lado. Eso no pasó en el caso de Arce, no es comparable con otros casos", sostuvo el titular aurinegro.

"No se está pensando en rescindirle el contrato. Somos un club serio, se le va a respetar su contrato. El otro día viajó su representante y nos dijo que no tiene que decir nada del club. No anduvo y cuando se termine su contrato verán a dónde va. Repito: podés rescindir el contrato de alguien al que se le demuestre un mal comportamiento y su comportamiento es espectacular, nada de lo que se dijo cuando vino. En nuestro caso es verdad, después es puramente deportivo. Si vas a la vereda de enfrente vas a encontrar diez casos iguales y si vas a otros países y vas a encontrar casos igual", concluyó Ruglio.