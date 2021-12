¿Qué tienen que ver los Beatles, el Ómicron, y el miedo al cambio?

Largo este Pícnic! con una pregunta que aparentemente no tiene ni pies ni cabeza: ¿qué tienen que ver los Beatles, la nueva cepa Ómicron, la juventud y la resistencia al cambio? Esta semana empecé a mirar la serie documental Beatles, Get back (Disney +) y además de cautivada me abrió por un rato la cabeza para pensar un poco en lo mucho que nos cuesta el cambio. Apenas iniciado el primer capítulo, los jóvenes Beatles viajan por primera vez a Estados Unidos donde, en una conferencia de prensa ahora famosa, les preguntan cuándo se cortarán el pelo. En los confusos 60, esos músicos casi adolescentes eran la imagen de cierto tipo de rebeldía que, antes y ahora, a veces nos incomoda simplemente porque no entendemos de qué va.



A medida que avanza la serie empezás a comprender a esos muchachos y dejás en libertad, por un ratito, al adolescente que alguna vez fuiste; el que se reía de lo que los grandes consideraban pavadas, el que lloraba sin razón alguna, el que se mandaba una metida de pata inmensa, y el que quería cambiar el mundo a los tropezones. Esos también eran los Beatles y, aunque el mundo se rindió a sus pies, vivieron mil escándalos porque querían cambiar la forma de hacer y consumir música, sin cortarse el pelo, entre otras “transgresiones”. De alguna manera los adultos le tememos a los jóvenes, los de ahora y los que fuimos y tal vez por eso criticamos sus conductas y elecciones. Me pregunto si esta actitud tiene que ver con un miedo más profundo al cambio, a que te quiten la falsa seguridad de que lo que estás viviendo es lo único posible.



En estos días también se supo que hay una nueva variante del Covid-19, Ómicron. Los científicos aún no saben cómo se expandirá ni si será más grave que las anteriores y ni siquiera hasta qué punto las vacunas son efectivas frente a ella, pero la reacción fue a cerrar, a poner barreras, a frenar. No asombra, porque el virus nos dejó dos años de muchas penas y todavía queda camino por recorrer. Sin embargo, hasta el Ómicron puede tener su aspecto positivo: la doctora sudafricana que alertó a las autoridades dijo que estaba viendo muchos pacientes con síntomas leves, por lo cual se dio cuenta de que no era la Delta. Tal vez la nueva variante sea más leve y más transmisible, lo que haría que el Covid realmente se convierta en endémico. Quién sabe. Soy Carina Novarese y ahora te pregunto a vos: ¿cómo reaccionás frente a los cambios? Si me escribís a este mail, te leo. Gracias por estar ahí.

6 en 100: la evolución de la gastronomía uruguaya

Uruguay tiene seis restaurantes entre los 100 mejores de América Latina, según el nuevo ranking de Latin America's 50 best, que este año se extendió a 100. Es una gran performance, considerando que países de mucho más población y de gran tradición culinaria, como Argentina, tienen 20 en ese listado, o México con 19 y Brasil con 17. La Huella está en el lugar 16, y más adelante se integraron a la lista La Bourgogne (puesto 53), Restaurante Garzón (puesto 73), Café Misterio (puesto 81 y el único representante capitalino), Lo de Tere (89), y Cuatro Mares (100). A aplaudir y a comer.

La picada

Beatles, Get back. Los Beatles, más el director Peter Jackson, más una serie de grabaciones que se hicieron en 1969 mientras la banda componía y ensayaba temas de apuro, son una buena receta para esta serie documental que estoy disfrutando muchísimo. Beatles: Get back muestra la intimidad de verdad, no ensayada, de este grupo de jóvenes que a esa altura ya habían alcanzado todos los éxitos posibles y que estaban a punto de volver a presentarse en vivo, luego de años. Para eso necesitaban componer 14 canciones en tres semanas. Es un deleite ver cómo lo hicieron, con risas y enojos incluido, un año antes de la separación que entristeció a medio mundo.

Hoy se estrena lo que puede ser una de las pocas buenas películas que Netflix lanzó este año. El Poder del Perro marca el regreso al cine de una gran directora, la, ganadora del Oscar por. El filme viene precedido de varios premios prestigiosos (incluyendo Mejor director en Venecia) y en él actúan dos estrellas poderosas por su talento:. “Es un thriller gótico envuelto en western. Es sobresaliente”. Así la definió Vox. Campion no hacía cine desde 2009 (Bright Star, la historia de amor de los poetas románticos John Keats y Fanny Brawne), pero en medio dirigió dos temporadas de la excelente serie Top of the lake (que por ahora creo que solo se puede alquilar vía Amazon).El 10, 11 y 12 de diciembre se realizará el. Estará el profesor Amijai Shalev, principal discípulo del maestro bandoneonista Raúl Jaurena, que viajará desde Canadá para reunirse con más de. Además, el 11 de diciembre se hará el concierto al aire libreMe encanta espiar mansiones ajenas, bien ajenas porque nunca tendré una ni siquiera si pudiera comprarla, así que poder curiosear en la que se filmó la película de loses un placer nada culposo. Villa Loubenó es una residencia histórica construida a principios del siglo XX, y se encuentra en Gressoney Saint-Jean, un complejo alpino al pie del. Tiene 1.114 m2 construidos, que se distribuyen en tres plantas y 24 habitaciones, 8 baños, 3 bodegas y 6 garajes.

. Para conocer las, combinadas con algunas de las poesías más hermosas de la literatura mundial, podés ir a cenar al Hyatt el jueves 9, viernes 10 o sábado 11, cuando se realizará festival “La cocina de Chile en Poesía & Encuentro”, con platos típicos a cargo del sous chef invitado del Hyatt Centric Las Condes, Santiago. Menú para hacer agua la boca (sopaipillas con pebre, empanaditas de pino, ceviche de corvina, caldillo de congrio y carne braseada con puré picante), maridado con vinos de la bodega Casa Lapostolle y un brindis infaltable con un pisco sour.. A veces, la mejor manera de pasar un día de calor sobrenatural en esta primavera inestable, es bajar las cortinas y mirar una película. Tick tick boom fue mi plan de la última “ola” de calor y agradecida. Otro buen estreno de Netflix que intentará llegar al Oscar y quedarse con alguno, dirigido por el talentoso(saltó a la fama con Hamilton), y que relata la historia de otro talentoso, Johathan Larson, quien pasóun musical a esta altura histórico. Este es un musical basado en un musical sobre un musical. No es un trabalenguas. Mirala si no te dio sobredosis de musicales. Otros estrenos de estos días. se llama este episodio deque te recomiendo. Es un podcast latinoamericano que vale la penay escucharlo con frecuencia. Además también tienen la transcripción, para los que prefieren leer en vez de escuchar o repasar algunos conceptos luego de prenderse con el audio.Federico González, nuestro cocinero de cabecera de El Observador, te enseña la fórmula perfecta para hacer scones que, para mí, son de las comidas comfort más ricas y fáciles que se pueden hacer en poco más de media hora, para darse una panzada a la hora del té o en para un desayuno sin apuros. Mi último experimento fue sustituir la lecha por kefir (algo así como un yogur casero) y quedan tan pero tan untuosos que se te deslizan por la garganta. Imposible comer uno o dos.Si realmente leyéramos esta parte olvidada pero tan esencial de las plataformas, deberíamos invertir un buen tiempo. En este gráfico calculan cuánto te llevaría ; Microsoft queda en la punta con más de una hora y los de Instagram los liquidás en menos de 10 minutosSi te querés ir de viaje en casa rodante existe una plataforma que te permite alquilar directo al dueño. Camplify ofrece camionetas y casas rodantes al estilo Airbnb, en diferentes partes de Europa, Australia y Nueva Zelanda, con tarifas diarias y opciones para dos o más personas. A mi me gustaría hacer la costa de Escocia en esta glamper (y advierto que ya me aventuré en una casa rodante y la pasamos genial). Soñar no cuesta nada.Si te gusta crear con tus manos (y si nunca probaste, te recomiendo estas actividades porque son muy “amansalocos”) seguí esta cuenta de DIY (do it yourself). Me colgué haciendo este angelito para el árbol de Navidad , que es una pavada, queda precioso y seguro que tenés todo en tu casa. Estos también son una monada y una excusa perfecta para entretener hijos, nietos, sobrinos o cualquier menor de vacaciones que se te cruce por el camino.El jueves 9 de diciembre a las 21 horas se desarrollará una nueva cata de quesos virtual a beneficio de la fundación Unidos. Lo único que tenes que hacer es anotarte, pagar (sale $1800) y entre el martes y jueves de la semana próxima te llega la caja de quesos de De Guarda, que da para que participen de la actividad entre 4 y 6 personas.¿Cómo era físicamente, el letal rey inglés que se casó seis veces, tuvo dos concubinas “oficiales” y mandó a decapitar a dos de sus mujeres (primas entre ellas)? En este video podés ver cómo era gracias a la inteligencia artificial aplicada a retratos icónicos de figuras la reina María de Escocia, el muy agraciado Guisseppe Verdi o la asesinada gran duquesa María Romanoff, de Rusia.

Yogurt griego natural

Uno dice que toma yogur o que le gusta el yogur incluso si nunca probó el verdadero yogur griego, que es un pariente cercano del néctar de los dioses que andaban por aquellas tierras. Hace muchos años lo probé en un pequeño hotel de Santorini y hasta el día de hoy me llama la atención lo poco que ha ingresado en el mercado nacional. Una buena opción es ir a la fuente, es decir al yogur griego hecho en casa tal como se vende en Tienda Natural: natural, sin azúcar y sin conservantes, ideal para comer con frutas y miel o para cocinar currys o cualquier otra comida que pida leche o crema. También puede ser aliño de ensaladas o una salsa refrescante, agregándole menta o pepino cortado finito, para acompañar una carne de cordero o lo que se te ocurra. De la misma tienda también te recomiendo el kéfir, un yogur probiótico de los de verdad.

La previa de Navidad

Ya estamos en full modo prefiestas, con todo lo bueno y lo mucho malo que eso implica, esto último por la ansiedad extendida que parece dominar a toda la sociedad en cualquier ámbito. Por eso te repito mi consejo de elegir regalos con tiempo y sin estrés. Las recomendaciones de esta semana son de dos diseñadoras uruguayas que están haciendo cosas hermosas:



-Las remeras de Lucía Boiani, una joven diseñadora que además es quien ilustra muchas de las tapas de libros de Casa Editorial Hum.



-Las libretas, agendas, calendarios y tazas de Estudio Floresta, con diseños preciosos de Inés Rial Deliotti, inspirados en la naturaleza. Pasá y mirá tanta belleza.

Chin chin

El brindis de esta semana viene triplicado. Te recomiendo probar el nuevo Albariño de Familia Deicas, una cepa originariamente de la península Ibérica que crece y crece en Uruguay, de la mano de talentosos profesionales que saben trabajarla. El recién llegado se suma a las muy buenas opciones de Bouza, Bodega Cerro del Toro, Garzón y Bodega Oceánica, entre otros, todos muy buenos. También está de estreno Braco Bosca, con su rosé Syrah, un vino que pide verano y acompaña muy bien incluso a las carnes. El Syrah se suma al Merlot Rose de 2020.



El tercer brindis va con gin porque Beefeaters volvió a activar la ruta del Gin que suma muchos bares y beneficios. Además, te comparto su receta del clásico y siempre “sanador” gin tonic:



Llenás un vaso o copón con mucho hielo, luego agregás 1 parte de Beefeater London Dry Gin y 3 de tónica. Decorás con una rodaja de naranja y otra de limón. Usando las mismas medidas, podés probar hacer un Beefeater Pink Tonic, decorando con frutilla y unas hojas de menta.

The end

Hoy no me queda ni espacio ni aliento para hacer un final redondo, así que me despido con alguien a quien admiro por su pensamiento lúcido. Que tengas una linda semana



“No hay necesidad de apresurarse. No hay necesidad de brillar. No es necesario ser nadie más que uno mismo”. Virginia Woolf.