Quién es Joe Rogan, el conductor del podcast "incancelable" por el que Neil Young se fue de Spotify

Neil Young ya no puede escucharse en Spotify. A excepción de algunos temas recopilados en bandas sonoras de películas o antologías puntuales, los temas de una de las leyendas del rock y la música estadounidense ya no se encuentran disponibles en la plataforma de audio más popular. Esta "desaparición" se produce como respuesta a un planteo del propio Young, que exigía que la plataforma optara entre su repertorio o el polémico podcast del comediante y conductor Joe Rogan, acusado de compartir teorías conspirativas y desinformación sobre el covid-19.

El artista, conocido por éxitos como Heart of Gold y Harvest Moon, publicó esta semana una carta abierta acusando a Spotify de "propagar desinformación sobre las vacunas que puede causar la muerte", al albergar en la plataforma los podcasts de Rogan que atraen a millones de oyentes.

Spotify no manifestó estar dispuesto a retirar los contenidos de The Joe Rogan Experience, como se titula el podcast en cuestión, y así le dio la derecha a Young para irse con su música a otra parte.

La salida fue lamentada por los escuchas del creador de Rocking in the free world, pero la apuesta de Spotify tiene una contundente base económica: el acuerdo de exclusividad firmado en 2021 entre Rogan y Spotify se eleva a US$ 100 millones. Hoy, el programa tiene más de once millones de escuchas.

¿De dónde salió Rogan?

Joe Rogan comenzó siendo un comediante de stand up, pero alcanzó la fama cuando en la década de 1990 empezó a presentar las peleas de artes marciales mixtas del campeonato Ultimate Fighting Championship (UFC). Nacido en la ciudad de Nueva Jersey en 1967, y dueño de algunas opiniones que sus críticos no han tardado en tachar de "peligrosas", Rogan lanzó su programa, The Joe Rogan Experience, en 2009.

El podcast, en el que Rogan entrevista a diversas personalidades a veces durante más de tres horas, empezó a ganar escuchas y notoriedad, y pronto el desfile de nombres pesados pasó a ser moneda corriente en su mesa.

Entre otros invitados, Rogan a tenido mano a manos con Edward Snowden, Lance Armstrong, Neil deGrasse Tyson, Jack Dorsey, Quentin Tarantino, Bernie Sanders, Mike Tyson y Elon Musk –un episodio recordado, sobre todo, porque Musk se puso a fumar marihuana en medio de la grabación–.

Sin embargo, Rogan también le ha dado lugar a numerosos médicos y científicos que en los últimos tiempos han estado en el foco de la controversias por sus teorías respecto a la pandemia, y con los cuáles ha coincidido y apuntalado a fuerza de recomendaciones para su audiencia. Sin ir más lejos, hace pocos meses Rogan sugirió que, si una persona de 21 años le preguntaba si debía vacunarse, el le diría que no. También cargó numerosas veces contra las cuarentenas y otras medidas restrictivas para frenar la pandemia.

Por otro lado, Rogan entrevistó hace algunos días al Dr. Robert Malone, uno de los representantes más fuertes del movimiento antivacunas dentro de la comunidad científica, quien fue suspendido de Twitter por difundir información falsa sobre el covid-19. Malone, como le músico Eric Clapton, es otro de los que considera que la población mundial "fue hipnotizada para creer que las vacunas funcionan para prevenir enfermedades graves".

A Rogan, en tanto, también lo han acusado por sus comentarios misóginos y transfóbicos, lo que ha llevado al propio conductor a catalogar a su programa irónicamente como "una alcantarilla de masculinidad tóxica que discute sobre la caza de ciervos, las artes marciales mixtas, posturas anti-trans e información dañina sobre la pandemia".

Incancelable

Young no ha sido el único que se ha manifestado contra The Joe Rogan Experience. Hace algunos meses, una comitiva de casi 300 expertos, que incluyó a médicos, científicos e investigadores de la salud, enviaron una carta a la plataforma para mostrar su preocupación por los contenidos del programa de Rogan.

Spotify contestó con un comunicado en el que aseguraba que la plataforma tiene "políticas de contenido detalladas" y que habían eliminado "más de 20.000 episodios de podcast relacionados con COVID-19 desde el comienzo de la pandemia”. Sin embargo, no mencionaron el podcast de Rogan ni se detalló si tenían pensado tomar alguna medida.

En 2021, la revista New Yorker publicó una nota en la que aseguraba que The Joe Rogan Experience era tan popular que actualmente era "incancelable".

“Joe Rogan es uno de los productos mediáticos más consumidos en el planeta, con el poder de dar forma a los gustos, la política, las decisiones médicas, un hecho bien conocido por legiones de hombres menores de 40 años. Es demasiado exitoso para ser cancelado”, aseguró la publicación.