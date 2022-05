¿Quién para a Peñarol Rugby? Venció con autoridad a Jaguares y aseguró el N°1 para semis

No le quedaba mucho por demostrar en esta fase regular de la Superliga Americana. Pero el 32-14 de Peñarol Rugby ante Jaguares en la noche del martes en el Charrúa fue toda una declaración de principios. Es cierto que el rival ya no es el equipo de 2021 que ganó de punta a punta el torneo, pero de todos modos lo de Peñarol fue una victoria con autoridad, como para ratificar todas las buenas sensaciones que ha venido mostrando en este primer torneo profesional de la historia del rugby sudamericano.

Puede sonar raro decirlo teniendo en cuenta la historia regional, pero la franquicia uruguaya hoy es mucho más equipo que la argentina, a la que la pandemia le significó un éxodo impresionante de jugadores. Había que demostrarlo en la cancha, y Peñarol lo hizo en las dos ruedas de esta Superliga. La primera, en Paraguay, con más trabajo, la segunda sin dejar ninguna duda.

Y eso que el primer tiempo no arrancó bien. Peñarol salió a jugarlo como una final pero se pasó de manija. Fue un equipo indisciplinado, protestón, que siguió las discusiones tras el pitazo del juez. Al revés de la historia, Jaguares le salió a jugar como tantas veces han hecho los equipos uruguayos ante los argentinos. Juego posicional, intento de equilibrar las condiciones desde el maul y el juego de forwards en general, defensa e intentar sacarle ritmo a Peñarol, sobre todo enlenteciendo el breakdown. Peñarol entró en ese juego, estuvo desdibujado y nunca pudo largar juego, al punto que los argentinos se distanciaron 9-3.

Ya en la última del primer tiempo el equipo de Bouza empezó a ajustar. Hacer lo simple bien, el primer mandamiento de este equipo. Así, con buen pie para llevar el jego a campo rival, obtención en line, y el maul que todo el torneo ha dado respuestas, Peñarol lo dio vuelta 10-9 en la última antes de irse al descanso.

Y en el segundo tiempo salió otro equipo. Más aplacado, más convencido que jugando a lo suyo el partido tenía que venir, tal como pasó durante todo el torneo. El scrum ajustó y empezó a dominar, hasta conseguir un penal que Etcheverry (casi perfecto a los palos) transformó en 13-9. Otro par de scrums que fueron hacia adelante, juego en corto en un par de fases y el try de Echeverría para irse 20-9. Simple, claro, bueno. Y todo un mensaje para un Jaguares que siente cada vez más el peso de no estar a la altura de su historia, por más que los jugadores no sean los culpables de todo lo que le está pasando al rugby argentino. Pero que se empezó a traducir en un equipo aurinegro más confiado y uno naranja al que todo le salía mal, sobre todo la cuenta de penales.

Pudo ser un try de Inciarte que e juego anuló por doble movimiento luego de un line que obtuvo y Peñarol apostó al arma de mover la pelota en velocidad por todos lados.

En cambio, lo que cerró el partido no fue un tercer try sino la defensa con tremenda autoridad que puso el aurinegro en cancha en los 10 minutos siguientes: en jugeo por afuera, en jeugo agrupado, en dos lines dentro de 22, en el scrum que se recuperó tras un par de penales en contra. Jaguares se fue en cero de todo ese esfuerzo, y quedó claro que no habría remontada.

En cambio, Peñarol lo cerró a puro convencimiento de la amplitud de herramientas que tiene. Un scrum contra el touch (luego de un error no forzado de fondo de Jaguares, un knock on que hablaba mucho del estado mental del equipo argentino), juego de backs por el ciego entre Inciarte y Amaya y try del 9 para ahora si liquidarlo. Y como para ponerle el broche, try de pick and go en el cierre, de Diego Magno, uno de los veteranos (y flamante padre) que aporta cada vez que se lo llama, en una jugada que empezó con un gran quiebre del medioscrum Santiago Alvarez, otro que ha responda en cada chance que tuvo. Por adentro o por afuera, grandes o chicos, si algo tiene Peñarol son opciones.

Esta Superliga tiene que ser de Peñarol. Porque tiene el mejor plantel, porque quizás después de este torneo emigren muchos jugadores. Porque se lo debe este plantel. El equipo sabe que tiene ese favoritismo, pero lejos de presionarlo,cada vez le da más convicción.

La tabla y cómo sigue

Slar taba slar

Peñarol se aseguró el primer lugar en semis y enfrentará a quien termine cuarto: Cafeteros (16 puntos) o Olimpia (15), que se cruzan en la última fecha. La otra llave será entre Selknam y Jaguares.

Así se jugará la última fecha

Domingo

15:30 Olimpia-Cafeteros

18:00 CObras-Jaguares

20:30 Peñarol-Selknam