Reacomodo del mercado chino demandará al menos tres meses, según frigoríficos

Después de las medidas tomadas por el gobierno chino que empujaron a la baja los precios de la carne y generaron una paralización para los exportadores uruguayos, el Instituto Nacional de la Carne (INAC) envió rumbo al país asiático a su gerente de marketing, Lautaro Pérez, con el fin de conocer de primera mano el cambio de tendencia de las últimas semanas en ese mercado.

El jerarca del INAC tendrá su última reunión este martes y regresara a Uruguay para mantener el próximo viernes un encuentro con autoridades y empresarios del sector.

Según pudo saber El Observador, la situación sigue incambiada y está muy complicada, con embarques y contratos que no están siendo pagos, o cumplidos, y un escenario comercial dividido a dos aguas, con importadores que están honrando sus compromisos y otros que no.

Varios operadores industriales han manifestado en estos últimos días que a menos de diez días del Año Nuevo chino (25 de enero) habrá que esperar a que las fechas festivas pasen, para contar con una visión más adecuada de la situación recién a partir del 1° de febrero.

Según un análisis realizado por Tardáguila Agromercados y que El Observador confirmó con fuentes de la industria, si se considera desde el 10 de noviembre hasta fin de año -involucra unas 46 mil toneladas por US$ 220 millones-, la industria frigorífica uruguaya podría dejar de percibir entre US$ 45 millones y US$ 55 millones.

Con respecto a este cambio de tendencia, el CEO del Grupo Marfrig para el Cono Sur, Marcelo Secco, sostuvo que lo coyuntural es importante y grave, con repercusiones económicas y financieras fuertes.

Sin embargo, el ejecutivo consideró en Valor Agregado de radio Carve que “el contexto global y lo estructural indican que China continuará su proceso de recomposición de materia prima de proteína animal por la fiebre africana porcina”.

“El pico de precios fue reflejo de una situación interna en la que la carne de cerdo duplicó su precio, pero la bovina no tuvo suba de valores en los supermercados. Esto generó alertas porque China importa casi la mitad de sus alimentos y esa toma de posición de parte de los operadores a precios récord en noviembre y parte de diciembre al no poderse validar en el mercado interno (supermercados) llevó a los importadores a cambiar su posición comercial, con renegociaciones de las cargas y contratos”, señaló.

En este escenario, desde la industria se espera que en unos 20 días se retomen los niveles de actividad comercial en el país asiático, con la perspectiva de que pase al menos un trimestre para ver como reposicionan los precios en China.

“Habrá que ver que stock quedó, dónde están los precios y qué posición desde el punto de vista financiero hay. No tengo dudas de que China va a seguir siendo un mercado muy importante, el tema es poder leer bien en qué niveles de precio va a estar. No está prevista dada la oferta regional de Argentina y Brasil más la recomposición del cerdo poder llegar a tener los picos que tuvimos el año pasado (por noviembre y diciembre). Los precios que hoy se proponen son netamente especulativos, aunque son similares a otros del mundo, y obviamente China captura gran volumen, pero son similares al primer trimestre del año pasado”, señaló Secco.

En este sentido, el ejecutivo dijo que en la actualidad los precios están distorsionados moviéndose en guarismos similares a los enero-febrero de 2019, lo que “no es mala cosa ni implica que el mercado se cayó, lo que perdió fue toda la efervescencia del precio que se capturó el año pasado”.

Por su parte, el gerente general de Frigorífico BPU (Breeders & Packers Uruguay), Daniel de Mattos coincidió con Secco y manifestó a El Observador que al menos habrá que esperar entre tres y cinco meses para que la situación se normalice.

Con respecto a cómo puede influir esta situación en la estructura de precios de la hacienda en Uruguay, Secco apuntó que va a demorar en trasladarse a la baja, dado que los otros mercados –Argentina, Brasil- aún no han leído lo que está ocurriendo ahora en China, aunque sí hubo una suba del ganado en los meses previos.

A esto se suma la restricción de la oferta de ganado que tiene Uruguay al menos por un año más, pero “obviamente mercado interno de hacienda a la corta o a la larga lee el precio de exportación”, afirmó Secco.

El precio del ganado ha iniciado en Uruguay una tendencia gradual a la baja en las últimas semanas y el novillo especial con destino a exportación ya no supera los US$ 4 por kg carcasa. Al cierre de la semana pasada se manejaban referencias en un eje de US$ 3,85 por kg. De todas formas, ese valor está un 20% por arriba de igual semana del año pasado.