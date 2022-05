Read, Mir y Valenti: los desencantados que se acercan al FA y ven a Orsi con simpatía

En ninguno llegó a quedar de lado la primera persona para referirse a la izquierda. Incluso alguno jamás llegó a renegar de su condición de "frenteamplista", aunque relegada a la nostalgia por prácticas mejores. Pero lo que sí, en cada caso, fue una distancia exacerbada ya hacia el final del tercer gobierno del Frente Amplio, y que ahora recorre el camino inverso acortándose a pasos constante.

El histórico dirigente sindical Richard Read, el exdirector nacional de Educación, Juan Pedro Mir y el publicista Esteban Valenti vuelven a mostrar cercanía con la coalición de izquierda.

El de Valenti último fue el caso de más alto perfil, tanto en su ruptura en 2018 como en su reciente acercamiento. De larga trayectoria en el Partido Comunista y con una incursión más reciente en el Frente Líber Seregni (FLS) de Danilo Astori, Valenti llegó a fundar el grupo Navegantes y forjó una alianza fugaz con uno de los integrantes de la hoy coalición multicolor, el Partido Independiente, que implosionó en sus primeros pasos y ni llegó a someterse a las urnas.

Durante la última administración de Tabaré Vázquez, Valenti mantuvo posiciones muy críticas con la gestión del exvicepresidente Raúl Sendic, los debates ideológicos sobre la coyuntura internacional y los resultados en materia de seguridad y educación.

Sin embargo, su designación como responsable de comunicación y propaganda en la campaña del Sí –incluso cuando en un inicio se había manifestado en contra de la recolección de firmas– marcó un antes y un después. Ya en ese entonces desde el comando opositor se aferraban a su incorporación como una "señal" de la ampliación de la izquierda y su poder de volver a cautivar a los desencantados.

"Me siento más cerca del Frente Amplio que antes, pero no estoy adentro", reconoció a El Observador. "Estoy militando todos los días, trabajo, escribo, me juego, y esa es mi posición. ¿Por qué estoy más cerca? Porque me parece que Fernando Pereira (presidente del FA) ha dado señales positivas. Y el otro extremo, el pueblo frenteamplista, dio señales ampliamente positivas y fue el protagonista central del referéndum", declaró.

Leonardo Carreño

Esteban Valenti asesoró en materia de comunicación y propaganda a la campaña por el Sí en el referéndum

El exdirigente no tiene aún ninguna definición en torno a 2024, aunque sí ha mostrado simpatía en varias publicaciones hacia la figura del intendente canario Yamandú Orsi, cantado precandidato de la fuerza política.

Una vuelta anunciada

Richard Read nunca dejó de pronunciarse como frenteamplista, pero mantuvo una prédica dura hacia el expresidente José Mujica y hacia el vínculo de la fuerza política con la sociedad. "Se pisan los cordones de la pantufla. (...) Pasó con Raúl Sendic y el título. Con esas cosas no me siento para nada representado. No se entiende que reconocer errores no es un signo de debilidad, sino un signo de grandeza", había dicho en 2018 a El Observador.

En 2019, entrevistado por Desayunos Informales tras la derrota de la izquierda, afirmó que había votado al Frente pero que aún persistía el "enojo" con la fuerza política: "Yo reivindico al Frente Amplio, soy votante del Frente Amplio. Soy de esos desencantados que votó por el Frente pero no se me fue el enojo", afirmó.

En abril de este año, el sindicalista oficializó en entrevista con TV Ciudad que le gustaría volver a la política partidaria, una esfera que ya había experimentado tanto en un pasaje inicial por el Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) como en el apoyo a la candidatura de Astori en 2009. Tal como informó Brecha y confirmó El Observador, mantiene conversaciones periódicas con Orsi.

"Todo tiene sus tiempos, no hay que apurar al caballo flaco. Es como aquel dicho: si querés comer huevo duro tenés que esperar ocho minutos, si lo sacás antes lo comés pasado por agua. Todo es un proceso", dijo a El Observador y admitió tener una "muy buena relación" con el intendente de Canelones, aunque prefirió no dar más detalles sobre su proyecto político.

"Creo que hay que volcar a la política un trabajo de credibilidad, hacer que vuelva a ser creíble y el eje central de la sociedad. En América Latina el sistema político viene mal, por lo tanto queremos colaborar a apuntalar con otras fuerzas políticas. Yo reivindico a todos los partidos, pero creo que el sistema uruguayo, aún con alguna renguera, sigue siendo una referencia para la región", sostuvo.

Consultado sobre si pretende instalarse dentro del ala seregnista del FA, Read apeló a su usual metáfora futbolística: "Miro mucho la Olímpica hacia la izquierda, bien pegadito, hacia la Amsterdam. Es por ahí la zona".

Read no está solo. Según supo El Observador, el integrante de Eduy 21 y exjerarca de Educación en el último gobierno de Vázquez, Juan Pedro Mir, es uno de los nombres que participa con periodicidad en las conversaciones. El experto es hoy coordinador de los centros educativos de la Federación de la Bebida (FOEB), uno de los bastiones que Richard Read ha defendido a ultranza y que incluso le ha generado discrepancias en sus propias filas.

Leonardo Carreño

Juan Pedro Mir, exdirector nacional de Educación

Mir dejó su cargo como director de Educación en 2016 luego de declarar que, pese a haber sido una promesa electoral de Vázquez, el gobierno no iba a llevar a cabo el cambio de ADN en el sistema porque "no estaban dadas las condiciones políticas en el gobierno de la educación".

El entonces ministro de Economía, Astori, llegó a anunciar que Mir estaría en la lista de Asamblea Uruguay en los comicios de 2019, pero el especialista se desmarcó de esa vinculación y prefirió mantenerse apartado de la política partidaria por cuestiones profesionales. Consultado para esta nota, el exjerarca prefirió no hacer declaraciones.