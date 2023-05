Real estate, tecnología, telefonía y más: lo que dicen las empresas uruguayas sobre la publicidad digital

Para finales de 2023, se espera que el 65% de la pauta publicitaria se encuentre en medios digitales, según el portal de estadística alemán Statista. ¿Cómo analizan esta tendencia las empresas uruguayas de diferentes rubros? Los ejecutivos lo respondieron durante "La evolución de un medio líder", el evento que llevó adelante El Observador.

Durante la instancia expusieron expertos en innovación y publicidad sobre los desafíos y las oportunidades de la digitalización, en el que participaron agencias, empresas y ejecutivos. Estos respondieron dos preguntas que les realizó El Observador:

1) ¿Cómo observás el crecimiento de la pauta publicitaria en los medios digitales?

2)¿Cuál es el valor agregado que logran las organizaciones que apuestan por medios digitales?

Juan Francisco Irazábal, gerente general del portal inmobiliario InfoCasas

1) Se trata de una tendencia totalmente creciente y es a lo que apostamos nosotros. En nuestro caso en particular lo podemos ver a través de nuestra historia. En InfoCasas empezamos como una revista y hoy es un portal enfocado cien por ciento enfocado en lo digital.



2) El valor agregado es que no tienen límite, creo que aquel que está en el mundo digital no tiene límite porque genera más alcance, la globalización. Esto es un gran valor agregado: no hay techo.

Martín Álvarez, CEO de Alvant Business, consultora especializada en gestión negocios

1))Está claro que la comunicación de las marcas en general está orientada a los negocios digitales y a las redes sociales. Esto ya no solo está aumentando año a año, sino día a día.



2) El valor agregado es llegar a targets o a otros segmentos de la población a los que antes no se llegaba. Uno busca tener un mensaje más dirigido y específico, que a través de las redes y de los medios digitales lo podés lograr.

El gerente Comercial de El Observador, Juan José Borrelli, expone durante el evento "La evolución de un medio líder".

Lucía Barbosa, gerente de Publicidad y Marca de Movistar Uruguay



1)Lo veo día a día. Es parte de lo que ha sido la evolución de la penetración de los smartphones, que hace que estemos cada vez más conectados a los medios digitales y las marcas tienen que estar donde están las audiencias. Esta tendencia crece exponencialmente y las marcas no podemos quedarnos por fuera.

2)Estar cerca del entretenimiento, de la información, que es donde está la gente. No solo son los jóvenes los que se encuentran en los medios digitales, sino para todas las audiencias. Los medios tienen un rol muy importante en esta digitalización, en donde las marcas tienen que estar.

Chiara Toscani, directora de la tecnológica UKG Montevideo



1) Es fundamental moverse al mundo digital. Nosotros, como empresa que llegamos hace poco tiempo a Uruguay, buescamos llegar a una audiencia, que hoy por hoy, es una audiencia digital. Hay que dar ese paso y hay que ir hacia ahí.

2) Llegamos a un público que de otra manera no llegaríamos. Nosotros hemos estado dando estos primeros pasos de hacer pautas digitales, de usar otros tipos de contenidos, porque nos dedicamos a buscar talentos jóvenes en tecnología en el ambiente digital. A su vez, buscamos empresas que nos ayuden a ir en ese sentido.

María José Morín, gerenta Comercial Agroland y Nuevo Manantial



1) Esta tendencia hacia el mundo digital se ha identificado muchísimo en los últimos años.

2) Estás acompasando al mundo de hoy, en el que todo tiene que ser muy inmediato y estés donde estés tenés que tener acceso. Creo que en lo digital está todo y hay que acompañar esta propuesta para acompañar a las personas en donde estén.

"La evolución de un medio líder" se desarrolló en el Hotel Sofitel de Carrasco.

Martín Araujo, responsable del ecommerce de vinos y productos gourmet Bacán



1)Es muy importante pautar en medios digitales para poder llegar directamente al público exclusivo de cada organización. El objetivo es que las ideas y conceptos creados lleguen directamente al público particular y que el cliente reciba lo que está buscando.



2)El valor agregado es instaurarse, como organización, en el actual funcionamiento del mercado: ser más efectivo con la información que se pretende brindar, alcanzar al público y entrar en la lógica de cómo éste se maneja en la actualidad.

Mauricio La Buonora, director de La Buonora & Asociados desarrollos



1)Nuestra empresa apuesta cada vez más por la publicidad digital y creo que es donde va a estar el 90% de las pautas en un futuro. En el mundo digital es donde se encuentra la gente, adónde más rápido llega, en donde está todo el abanico de opciones y toda la información.



2) Pueden segmentar rápidamente a qué sector llegar e identificar quién es su público real, quién es su público objetivo, cómo impactan las comunicaciones, tienen un grado de análisis mucho más accesible que el de los medios tradicionales.