Recibí una alerta de exposición en la app Coronavirus UY: ¿qué hago ahora?

Con la mencionada primera ola, la cantidad de alertas que emiten los teléfonos inteligentes se multiplicaron como nunca antes había ocurrido, informaron responsables de la app a Cromo. A principios de diciembre se emitían unas 40 alertas por día. En la última semana pasaron a emitirse más de 400.

El proceso funciona así:

Juan va al supermercado. Allí se cruza con María. Mientras espera en la fiambrería, su teléfono empieza a intercambiar códigos aleatorios y encriptados con los otros usuarios, incluida María, con la que está a pocos metros y aguarda por más de 15 minutos. Eso sí, solo los intercambia porque ambos tienen Bluetooth activado, la app Coronavirus UY descargada y las alertas activadas.

Si Juan tiene el celular en la mano, emitirá ondas por Bluetooth más fuertes que si lo tiene en el bolsillo, por lo que la precisión en esos metros puede variar. Según informaron miembros de la app, a esta tecnología le cuesta mucho definir con exactitud la cantidad de metros en los que está la otra persona. Lo que sí es preciso es el tiempo. Por lo tanto, el código se puede intercambiar si está a dos, tres o cinco metros. También puede darse la posibilidad, aunque no es tan probable, de que se intercambien esos códigos cruzando una pared.

Si se da el caso, el usuario intercambia los códigos. Unos días más tarde, María tiene síntomas. Le ordenan hisoparse y da positivo. Ella, como siempre ha tenido la app descargada y las alertas de exposición activadas, autoriza a notificar a las personas con las que estuvo a menos de dos metros y durante 15 minutos en los últimos 14 días (próximamente empezará a ser en los últimos nueve, ver recuadro).

La llegada de la notificación

Poco después, Juan toma el celular y recibe un mensaje. "Alerta de exposición al virus del covid-19. En los últimos 14 días tuviste contacto con un caso confirmado de covid-19". El dato está acompañado por la fecha y la hora en que recibió la notificación. No indica el día en que estuvo en contacto con esa persona.

En el apartado "Mi estado", indica: "Debés realizarte un hisopado nasofaríngeo entre los días 25 de diciembre y 1° de enero. Podrás realizarlo en tu prestador de salud o en cualquier laboratorio de la siguiente lista, solicitando día y hora con anticipación y presentando el siguiente código". Si bien no indica la fecha en que recibió la notificación, fuentes de la salud dijeron a Cromo que posiblemente la exposición haya sido al menos una semana antes de haber recibido la notificación, aunque puede ser que fuese un día más o un día menos. Este dato no se especifica para garantizar la privacidad de la persona infectada y, si el usuario se lo pregunta al Ministerio de Salud Pública, se le contestará que no es posible acceder a ese dato porque "la app está hecha para que no lo indique".

Lo que aparece a continuación es un código QR, con el que se podrá llamar un laboratorio en cuestión y acceder a un hisopado gratuito. Gracias a este código no es necesario llevar a cabo una consulta médica, con solo haber recibido la notificación el test es sin costo y la coordinación debe hacerse directamente con la mutualista o laboratorio. Puede suceder que como el sistema es nuevo, algunos prestadores no estén al tanto del procedimiento y le indiquen que es necesario una consulta con el médico. Pero los responsables de la app aseguran que con solo recibir la notificación de haber estado expuesto se puede realizar el hisopado sin intermediarios. El objetivo es "agilizar el proceso".

Acompañado del código QR, aparece un botón que dice "Laboratorios habilitados". Cuando el usuario cliquea allí le aparecerá la lista de lugares para realizarte el test, acompañado de un ícono de un teléfono para que el usuario pueda llamar directamente para coordinar el test. Además, a modo informativo, aparece la lista de mutualistas.

Luego que la persona es hisopada, recibe otra notificación que dice: "Resultado de test pendiente". Test realizado: te comunicaremos el resultado en un lapso de 24 a 72 horas".

Mientras espera el hisopado, la app Coronavirus UY envía algunas advertencias para seguir la evolución de tu estado de salud. "Para hacer un seguimiento de tu caso, necesitamos que nos reportes tus síntomas por lo menos dos veces al día", indica. Estos reportes son agregados a tu perfil en tu prestador y monitoreados por tu médico tratante.

Allí se puede indicar la temperatura actual, si tenés diarrea, dificultad al respirar, dolor de garganta, malestar general, pérdida de gusto y/o de olfato, resfrío, entre otros síntomas. Además, puede agregar comentarios adicionales que serán útiles para el médico.

Finalmente, una vez que el resultado está pronto, el usuario recibirá un SMS en su celular, una nueva función que fue habilitada la semana pasada tal como adelantó Cromo. Este sistema está "aceitándose", dijo a Cromo Nicolás Jodal, uno de los desarrolladores de la aplicación. Por eso puede que algunos usuarios no reciban ese SMS. Esperan corregirlo en el correr de esta semana. En caso de que lo reciba, le aparecerá un link ofreciéndole bajar la app donde podrá ver el resultado. Además, algunos laboratorios y mutualistas tienen otros métodos para informar el diagnóstico: algunos mediante la app del prestador, vía WhatsApp escribiendo la cédula (el caso de ATGen bajo el número 097 091 919) y otros a través del correo electrónico.

Exposición de los últimos nueve días, no 14

La última actualización de la app Coronavirus UY intercambiará códigos de Bluetooth con otros usuarios en los últimos nueve días y no 14 como venía siendo hasta ahora. Esto fue un pedido que le hicieron las autoridades del Ministerio de Salud Pública (MSP) a los desarrolladores de la aplicación ya que hay más conocimiento sobre el comportamiento del virus y se está en otro momento de la pandemia. A su vez, están pensando en nuevas mejoras que por ahora no fueron anunciadas desde la app.