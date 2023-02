Reforma jubilatoria divide al directorio del BPS y representante cabildante se desmarca de su partido

El Banco de Previsión Social (BPS), principal operador en el sistema de la seguridad social, está tomando la reforma jubilatoria del gobierno con un directorio partido entre los políticos y los representantes sociales, al tiempo que la directora por Cabildo Abierto muestra diferencias con la postura crítica comandada por los diputados de su colectividad.

La división de la cúpula del BPS propició este miércoles en la comisión que estudia el proyecto un entredicho entre el presidente de la institución, Alfredo Cabrera, y el director electo por los trabajadores, Ramón Ruiz. Ante una consulta de la diputada frentista Verónica Mato, el jerarca político defendió el proceso de diálogo detrás de la iniciativa del gobierno, pero el dirigente del PIT-CNT retrucó contra las evidentes diferencias.

"El directorio debe ser uno de los más plurales del país, –porque está el gobierno, los trabajadores, los empleadores y los jubilados– pero dentro del BPS no hubo diálogo sobre la reforma de la seguridad social", criticó Ruiz. El dirigente justificó que "por algo" todos hablaron "a título personal", y que de haber habido conversaciones "de repente había una mayoría". "Capaz que si votamos por mayoría vamos con una sola posición", pero yo noté que incluso había algún matiz entre los propios representantes del Poder Ejecutivo, y eso no está mal", cuestionó Ruiz.

El presidente Cabrera sostuvo que "se equivoca profundamente" y que "por expresa decisión de los directores políticos" no se sometió a votación el proyecto de reforma "para no violentar a directores que se sabía que no estaban de acuerdo". "Aplicar una mayoría de votos y hacerlos venir a decir que están acá a favor o, si no, se van a desalinear, hubiese sido facilísimo, pero políticamente no correspondía. (...) No se votó por la delicadeza de no obligar a decir: "Venga y apoye lo que ya le votó la mayoría"", aseguró el jerarca.

Los tres directores políticos –el presidente Cabrera, el director blanco Daniel Graffigna y la cabildante Araceli Desiderio– valoraron con distintos grados de entusiasmo los cambios propuestos. El primero defendió la iniciativa ante la "constante caída de la tasa de fecundidad y el alargamiento de su esperanza de la vida", el hecho de que se mantienen "los derechos adquiridos" de los pasivos y un gradualismo "con criterio aristotélico de justicia" que "trata de manera desigual las situaciones desiguales".

La cabildante Desiderio aseveró que el actual proyecto "solucionaría una cantidad de problemas" que surgen en el directorio en casos particulares. Aunque marcó discrepancias puntuales, la directora ya había adelantado en la sesión del Senado en noviembre que los representantes políticos del BPS están "dando un apoyo al proyecto" que consideran "sumamente necesario".

Los diputados de su partido en la comisión, Álvaro Perrone y Martín Sodano, han hecho hincapié en lo "impopular" de varias disposiciones de la reforma y hasta han puesto en duda que el oficialismo lo vote tal cual está redactado en un año preelectoral. Consultada por El Observador, la directora cabildante en el BPS enfatizó que hay un punto que no le "cierra" pero que "el resto de las cosas" no las ve "tan mal" como sus correligionarios.

Desiderio tiene sus dudas respecto a la creación de una Agencia Reguladora de la Seguridad Social que controlaría el régimen en caso de concretarse la unificación del sistema, en tanto asegura que "el BPS pierde autonomía" y "es una barbaridad" crear algo que esté por encima de la institución. No obstante, sobre los dichos de Perrone y Sodano –que fueron respaldados por la cúpula del partido–, opinó que "es un error de cómo lo analizaron; no es tan así y no es tan grave".

La opinión del presidente del BPS sobre la polémica agencia

Alfredo Cabrera opinó que sería "bueno que exista": "Si vamos a un sistema que tiende a la unidad; en tanto somos los mayores jugadores del sistema, la agencia nos favorece y nunca nos va a perjudicar. El control siempre va a ser importante para el resto de los prestadores del sistema y, en la medida en que la agencia establezca parámetros generales que no aborde los temas que, por Constitución, son propios del BPS, no hay inconveniente", concluyó.

Uno de los cuestionamientos centrales de Cabildo consiste en que el aumento en la cantidad de años considerados para calcular la tasa de reemplazo –de 10 a 25 años– podría conducir a una "rebaja importante de las pasividades". En diálogo con El Observador, Desiderio opinó al respecto que "no es tan grave" y que "nadie se jubila con 60 años hoy –sino con 63, en promedio–, por lo que no cambiaría.

La directora por Cabildo Abierto contó que habla casi todos los días con Guido Manini Ríos, aunque "no solo por la reforma". Consultada respecto a si se siente respaldada en sus posturas, Desiderio recordó que ella fue fundadora de Cabildo y reivindicó su trabajo dentro de lo que mandata la ley. "Ellos (los dirigentes cabildantes) me pueden pedir información, pero si se vota no va a ser por intermedio de los directores del BPS, nosotros vamos a cumplir con lo que se vote", recordó.

Todos los directores sociales, desde Ruiz (por los trabajadores) hasta Ariel Ferrari (por los jubilados) y José Pereyra (por los empresarios) marcaron sus discrepancias con la reforma. El tercero –que desató una tensa discusión tras arremeter contra el redactor del proyecto, Rodolfo Saldain– terminó diciendo: "Ustedes (diputados) tienen la responsabilidad de votar una reforma que no es del agrado de los uruguayos, que no ha sido de su agrado que no lo será".

"Necesitamos reconocer los nefastos problemas que tiene hoy el sistema para empezar a trabajar en serio en un sistema verdaderamente nuevo, que nos haga sentir orgullosos de ser uruguayos, y no de catalogar al sistema como "a la uruguaya". En este caso se ve como una continuidad de esta vieja reforma del 95-96 como si además en Uruguay no hubiera gente que pudiese trabajar y aportar, y tenemos que seguir llamando a los mismos cada poco tiempo", finalizó.