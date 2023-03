Reforma jubilatoria: una negociación a dos niveles con Cabildo que mantiene en vilo al oficialismo

Iban cuatro horas de reunión cuando el diputado de Cabildo Abierto, Álvaro Perrone, enlistó tres condiciones centrales a incluir en la reforma del sistema previsional: que el nuevo mínimo de edad jubilatoria sea de 63 años –y no 65 como estaba previsto–, que en el cálculo para la tasa de reemplazo se consideren los 15 mejores años de aportes –y no 25 como establece el proyecto– y la supresión de la Agencia Reguladora de la Seguridad Social.

–Si esto no se atiende no vamos a votar –dijo Perrone ante sus colegas de la coalición y los jerarcas de gobierno en el tema.

–Pero hubiéramos empezado por acá –devolvió, atónito, el ministro de Trabajo, Pablo Mieres.

La reunión ya estaba en su recta final. Era la primera vez que oían el planteo sobre la edad jubilatoria.

–Eso no va a pasar –concluyó el jerarca.

El diputado blanco Álvaro Viviano salió molesto de la sala en la que tenía lugar el encuentro, según supo El Observador. A los pocos minutos se retiró Perrone, sin hacer comentarios. La reunión entre la cúpula del equipo económico y los diputados oficialistas continuaba.

El planteo del cabildante, reiterado a los pocos minutos por su correligionario Martín Sodano en rueda de prensa, "sorprendió" y agrega un "nuevo ingrediente de incertidumbre" a una negociación que venía encauzada. Así lo transmitieron a El Observador fuentes oficialistas al tanto de las conversaciones, a la espera de que el Poder Ejecutivo informe en la comisión las modificaciones acordadas.

Sodano aclaró a El Observador que el cambio en la edad jubilatoria apunta a que "computen diferente los que en su trabajo hacen mayor esfuerzo físico". El senador Manini Ríos desautorizó en la tarde la propuesta, alegando que hay "una suerte de teléfono descompuesto". "No es una propuesta concreta de Cabildo Abierto, sí fue algo que se discutió en el seno del partido. No sé a título de qué los diputados lo plantearon", dijo en Dato y Relato (Radio Universal).

Dos niveles

Pero el tire y afloje entre blancos y cabildantes tiene también un segundo nivel manejado con discreción, y que implica atar lo más posible un paquete legislativo con iniciativas de interés para los conducidos por Guido Manini Ríos, según confirman fuentes del oficialismo.

Los diputados cabildantes tienen mandatado no avanzar hasta que no se destrabe lo más posible, a nivel de Diputados, los proyectos de ley de reparación a víctimas de la guerrilla y de tenencia compartida –ambos con reparos del Partido Colorado– y a nivel del Senado, las iniciativas de prisión domiciliaria para mayores de 65 años y la reestructura para deudores.

Mientras tanto, los planteos inesperados de Sodano y Perrone prendieron este martes algunas luces de alerta, aunque blancos y colorados mantienen cifradas esperanzas en que la reforma de seguridad social pueda aprobarse en el plenario del próximo 13 de abril. "Nos hubiera gustado saberlo de antemano", dijo a El Observador el herrerista Juan Martín Rodríguez.

El diputado blanco aseguró que "la enorme mayoría de los planteos fueron bien recibidos" y adelantó que "las únicas propuestas descartadas son las de tomar los 15 mejores años para la tasa de reemplazo y la eliminación de la agencia reguladora". Respecto al planteo cabildante de que las AFAP no inviertan en el extranjero –un punto especialmente resistido por Manini Ríos– indicó que "se va a ir por el camino de dar mayores garantías para las inversiones".

Otro concesión implicará "reforzar las competencias de la agencia reguladora para que no quite" competencias que hoy tiene el BPS, aspecto que también preocupa a cabildantes. "No se atiende eliminándola. Si salvás las –para nosotros inexistentes– eventuales inconstitucionalidades, ya está", dijo Rodríguez.

El diputado colorado Conrado Rodríguez, en tanto, formuló nueve observaciones en temas grandes y quedó en elaborar para el viernes una lista de hasta 40 modificaciones –que varían desde cambios en la redacción hasta elementos a quitar del articulado– que propone el Partido Colorado, pero mantiene la "expectativa" de que sus sugerencias estén contempladas.

Por otro lado, el Ejecutivo transmitió a los diputados que ya está negociando con autoridades de la Caja Notarial un período ventana para incorporarla al régimen común al que se sumarán todas las cajas paraestatales a partir del proyecto.

Ministros y jerarcas de economía informarán este miércoles a la comisión que estudia el proyecto los cambios negociados, y los blancos apuestan a que para el lunes pueda haber un borrador con el mensaje complementario del Poder Ejecutivo para incorporar formalmente las modificaciones.

La comisión tiene plazo hasta el último día de marzo para funcionar, y los nacionalistas se mantienen firmes en no votar una prórroga, con la premisa de acercarse lo más posible al pedido del presidente Luis Lacalle Pou: que la reforma se apruebe "antes que largue el primer ciclista".