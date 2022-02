Refrescos en zafra: temporada eleva las ventas a niveles prepandemia

Luego de un 2020 difícil para el sector, en 2021 Coca Cola experimentó un repunte del consumo obteniendo un claro crecimiento en la categoría de refrescos.

Este comportamiento se evidenció en todos los canales de venta, según indicó a Café & Negocios la gerenta de Marketing de Coca Cola Femsa, Nuria Varela.

Según Varela, el crecimiento del año anterior logró superar los años prepandemia. Para extender esta tendencia positiva en el inicio del 2022, Coca Cola fortaleció su presencia en diversos paradores y restaurantes utilizando materiales diferenciales como equipos de frío, mobiliario y banderas.

“Sumado a esto reforzamos nuestra presencia a través de la cartelería, en las principales rutas del país, con foco en el este del territorio nacional, y en los departamentos más concurridos en esta época como es el caso de Rocha y Maldonado”, estimó Varela. Puntualmente en Punta del Este la empresa dispuso diversas estrategias publicitarias en la vía pública con la implementación de paletas publicitarias, cartelería en paradas de ómnibus y carteles luminosos con un fuerte foco en Gorlero, la principal avenida de la ciudad, según detalló la gerente de Marketing de Coca-Cola Femsa.

Según su representante, las operaciones de producción y red de distribución de la firma están enfocadas en llevar a cabo las mejores prácticas de continuidad de negocio para asegurar que sus bebidas estén en el lugar y momento que la gente las necesita.

Con este propósito incrementaron el abastecimiento en los puntos de mayor concurrencia de público. “Para esta temporada nuestro foco estuvo principalmente en los departamentos con mayor concurrencia de turistas durante el verano, como es el caso de Maldonado y Rocha. También fortalecimos nuestra presencia en puntos estratégicos de Montevideo y Canelones con las clásicas banderas con las marcas Coca-Cola, Vitale y Powerade, carteles ruteros y de bienvenida en las diferentes playas”, detalló Varela.

El regreso de los turistas

La temporada con fronteras abiertas y el intenso calor de enero hicieron que PepsiCo fortaleciera su presencia en paradores y restaurantes para reforzar su propuesta de valor y ser los elegidos de la temporada.

Para Rodrigo De Fuentes, gerente de Franquicia de PepsiCo, “la recuperación fue casi a niveles de prepandemia”. Para él no caben dudas de que este éxito en las ventas se produjo por un doble efecto en el incremento de consumo de sus bebidas: el primero fue la reapertura de fronteras y la vuelta del turista extranjero y, el segundo, las olas de calor que se sucedieron en pleno verano. “Hay una correlación marcada entre la temperatura, el clima y el consumo de nuestros productos”, recordó De Fuentes.

De hecho, la temporada de verano es clave para el negocio ya que en los meses de calor se evidencia un marcado aumento en el consumo.

Esto lleva a que cada temporada la marca refuerce su presencia y la disponibilidad de sus productos en los principales puntos turísticos del país.

“En esta época hay una clara migración del consumo hacia el este del país: Canelones, Maldonado y Rocha”, resaltó De Fuentes.

En la misma línea destacó que las “top brands” de la firma, Pepsi, Paso de los Toros y Gatorade son las que mayor foco de inversión reciben.

En cuanto a las ocasiones de consumo, la temporada estival acelera dos modalidades: el consumo fuera del hogar- aquel que se da principalmente en bares y restaurantes-, donde el producto se consume donde se adquiere y el on the go, que se realiza en un lugar diferente a donde se compra, por ejemplo, paseando, en la playa, o en la calle.

Ambos consumos se focalizan en tamaños pequeños o de consumo individual para lo que es fundamental invertir en los equipos de frío, con el fin de generar experiencias positivas en el consumidor, algo a lo que PepsiCo dedicó especial atención. En la misma línea, De Fuentes resaltó que el consumo en los hogares de empaques más grandes se mantiene durante todo el año.