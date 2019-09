Relatos de violencia, miedo y amores rotos que muestran el lado oscuro del corazón

Con esa parsimonia tan uruguaya que nunca pide disculpas sino que más bien se jacta de su lentitud, llega por fin a las librerías este libro de relatos de Martín Lasalt, que ganó el Primer Premio Nacional de Literatura Inédita del MEC en 2017. Autor de las novelas La entrada al paraíso, Pichis y La subversión de la lluvia, Lasalt demuestra en Un odio cansado que también sabe escribir desde la brevedad ateniéndose a las reglas del género.

Se trata de un conjunto de cuentos que a pesar de las diferentes temáticas se presenta homogéneo y sólido, aunque claro está, con sus picos y sus valles, que también los hay. La mirada preocupada de Lasalt vuelve a posarse en los temas sociales que más le hieren, como la violencia social que se cuela en cada casa y en cada diálogo en el supermercado, el conflicto entre lo gregario y la individualidad de cada ser humano o el miedo como motor sombrío y nefasto de la vida.

Si en La entrada al paraíso y Pichis abordaba estos temas desde un realismo muy estricto, aquí Lasalt se permite algunas licencias para jugar desde el absurdo, lo cual le quita peso y densidad a algún relato, pero como contrapartida provoca la carcajada en el lector, que agradece un poco de luz entre tantas sombras.

En este sentido se pueden citar El catamarán, que arranca con la embarcación atravesando los vidrios de un hotel y destrozándolo todo para hablar del reencuentro de un hijo con su madre o Burgos, que recuerda a la película Un día de furia, donde un hombre descarga toda su violencia sobre cada ser humano que se le cruza en el camino mientras busca comprar una bolsa de comida para su perro.

También hay espacio para algunas miniaturas como Noche de cadáveres, que narra el robo a un teatro durante una función para hablar de cómo el arte no puede ganarle a la realidad del día a día de los bandidos. O Manteles blancos, que en una página brillante describe la zozobra interior del protagonista cuando visita la antigua casa familiar para descubrir que ni siquiera quedan fantasmas.

El asunto mejora mucho con La obra de Silvia, relato de varias capas y diversas lecturas que se centra en la respuesta dura y silenciosa de un público que disfruta destrozando con su desaprobación a la actriz que protagoniza la pieza teatral. Se puede leer como una crítica mordaz a la actitud de los espectadores supuestamente uruguayos, pero también como una reflexión sobre la destrucción del yo, a manos de los demás.

Mejor aún es Funde en negro, que mezcla el plano ficticio de una película con el real para presentar a un padre de familia que ejerce la violencia sistemáticamente contra sus hijos y su mujer, sin que él mismo sepa bien el porqué de esa acción contra natura. Lasalt, de forma estupenda, presenta las reflexiones más íntimas del hombre para mostrar que no es simplemente un monstruo que no pude ver lo que hace, sino que es consciente de que todo está muy mal en su vida. Hay algo que lo impulsa hacia la destrucción de los demás y de él mismo, algo que siente pero que no puede explicar con otra palabra que no sea amor, lo que lo revela en toda su insania.

El mejor cuento del libro es Cuarenta fichas, que tiene la contundencia de una novela breve. Allí se encuentra al mejor Lasalt, el de La entrada al paraíso, con enormes recursos literarios a la hora de narrar la historia íntima de un taxista y su familia desde un plano psicológico tan real como la vida misma. Hay que destacar también que en este relato cambian las tornas y la víctima es el hombre, engañado por su esposa con un oportunista de turno. El antes, durante y después de esa familia rota resulta revelador. Además, como magnífico telón de fondo, está su trabajo diario a bordo del taxi y todos los peligros que esto acarrea, sobre todo cuando los viajes son a barrios complicados, donde el robo es moneda común. La ley de la calle y la ley de la vida, enfrentadas y paralelas, también.

Un odio cansado es un buen libro de relatos y Martín Lasalt un escritor a seguir.

Ficha

Un odio cansado

De: Martín Lasalt

Editorial: Fin de Siglo

100 páginas

Precio: $295