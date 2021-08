Rematadores rurales opinaron de la vigencia y los desafíos del oficio

El 12 de agosto se celebró en Uruguay el Día del Martillero, un oficio de alto valor en los remates ganaderos y una pieza importante dentro de los escritorios rurales. Teniendo eso como marco, El Observador consultó a varios rematadores. Representantes de Zambrano & Cía (Alejandro Zambrano), Valdez y Cía (Alejandro Núñez), MegaAgro (José pedro Aicardi) y Silveira Negocios Rurales (Rodrigo Silveira) respondieron a dos consultas: 1. ¿Qué importancia tiene hoy el rematador en la estructura de los negocios rurales? 2. ¿En un tiempo tan dinámico, qué desafíos tiene y tendrá un martillero?

Alejandro Zambrano

1. “La figura del rematador cumple varios objetivos, es la pata comercial de cualquier empresa pero también la cara visible. Cumplimos un rol de representación de la empresa, además representamos a nuestros clientes al ofrecer sus productos y somos la cara visible para los clientes compradores. Por eso hay una importancia en la exposición”.

2. “Es como el iceberg: lo que uno ve, que es el rematador, es el 10% de lo que significa organizar una actividad comercial como un remate, el resto es lo que no se ve, en la previa y en el posremate. La empresa trasciende a lo que es un rematador tradicional, entendemos el remate como un trabajo integral y ahí hay un diferencial. La actividad va a sufrir cambios y por eso tratamos de ver cuál es el mejor camino para cada actividad comercial. A pesar de ser rematadores y que nuestro objetivo sea el remate, estamos estimulando mucho las ventas online porque hay algunos hechos comerciales que entendemos llegarían a mejor puerto con una actividad online. Los tiempos cambian y hay que aggiornarse a la tecnología”.

Diego Battiste

Alejandro Núñez

1. “El rematador tiene mucha importancia. Tenemos una función puente entre dos partes que permanentemente toman decisiones con sus intereses muy marcados. Somos la bisagra que permite que en pocos segundos la articulación oferta y demanda resulte beneficiosa para ambas partes”.

2. “El uso de la tecnología es un desafío, las posibilidades que ofrece, el seguir entendiéndola y aplicándola. En un año tan especial de pandemia la tecnología nos permitió no perder el contacto con los clientes, innovar y no interrumpir la venta. Valoro muchísimo el haber nacido y haberme criado en el campo y en los remates, creo que eso me facilitó entender el sector y poder interpretarlo”.

José Pedro Aicardi

1. “El rematador cumple un rol muy importante, ya que en la modalidad de subasta de hacienda ha sido, desde que existe este negocio, un gran actor. Los martilleros llevan un conocimiento muy basado en la experiencia y en el saber de lo que se remata, que creo que es lo principal que deben tener. Una gran identificación de los escritorios son sus martilleros y una parte importante de su caracterización en el mercado. Para rematador se estudia y puede ser cualquiera, pero un buen rematador no es cualquiera. El mundo exige profesionalismo y hoy no solamente hace falta saber modular la voz y agarrar un martillo”.

2. “El desafío más grande que se plantea es el profesionalismo, el haber estudiado y tener claras las reglas éticas del remate y el aggiornarse a los tiempos y tecnologías. Antes los remates eran en locales ferias, eso te hacía tener un pulso sobre los compradores, y el ritmo se ponía según ellos; la evolución tecnológica para rematar por pantalla ha sido un desafío”.

Rodrigo Silveira

1. “Al rematador se le da la responsabilidad de ser la cara visible en las ventas. No tiene ese rol protagónico que tenía hace 50 años cuando las firmas consignatarias se creaban alrededor del martillero, hoy la firgura cambió un poco porque las empresas desarrollan otros serivios. Pero es una pieza que tiene un rol importantísimo, sigue siendo fundamental y nuestro mercado lo sigue buscando. Ha tenido que aggiornarse a las tecnologías, lo que estuvo bueno, antes el rematador tenía que saber cuánto pesaba un ganado solo con verlo y transmitirle a los compradores la traducción del lote según lo que veía, hoy hay mucha más información en la previa del remate que es bienvenida para poder comercializar de mejor manera la hacienda”.

2. “Sin duda el uso de tecnología es un desafío. Ya hay remates virtuales en los que el rematador no tiene contacto con el producto que está vendiendo. El desafío va por seguir aggiornandose a la nueva tecnología, y me parece que no hay vuelta atrás para ese camino.

