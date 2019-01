Rematarán dos apartamentos y una casa de Eugenio Figueredo

El Poder Ejecutivo autorizó a la Junta Nacional de Drogas a que remate tres bienes que la Justicia de Crimen Organizado le incautó al exvicepresidente de la FIFA, Eugenio Figueredo, procesado con prisión por estafa y lavado de dinero en diciembre de 2014.

El remate será realizado a través de la Asociación Nacional de Rematadores, Tasadores y Corredores Inmobiliarios.

Los bienes que se rematarán son: una casa en Carrasco y dos apartamentos en Punta del Este, uno en el edificio Millenium y otro en el Imperiale.

Casa en Carrasco

La casa en Carrasco fue comprada por la esposa de Eugenio Figueredo. La escritura de mediados del 2013 indica que fue adquirida por US$ 660.000. Por su parte, la Dirección Nacional de Catastro la valuó en unos US$ 913.000 y fue tasada por la Asociación de Rematadores en US$ 500.000.

Apartamento en edificio Millenium, Punta del Este

En setiembre de 2013, la esposa de Eugenio Figueredo adquirió un apartamento en el edificio Millenium de Punta del Este para su hermana. La compra figura por US$ 650.000. En ese caso, Figueredo declaró que parte del pago realizado se hizo mediante la entrega de una propiedad en Estados Unidos. Esa propiedad, ubicada en Miami, había sido comprada por la cuñada de Figueredo en 2007 por un monto aproximado de US$ 320.000.

El valor del apartamento en el edificio Millenium es de US$ 500.000 para la Asociación de Rematadores y fue tasado en $ 28.800.000 por la Dirección Nacional de Catastro (aproximadamente US$ 1 millón, según el valor actual del dólar). Ese apartamento fue encontrado por la Justicia con daños por los que se le reclamó a la defensa de Figueredo US$ 8.964.

Solamente por la unidad en el edificio Millenium, la Justicia pagó entre enero y setiembre de 2016, $ 440 mil (unos US$ 15.000) por gastos comunes.

Apartamento en Torre Imperiale, Punta del Este

En enero de 2012, Eugenio Figueredo compró una unidad en el piso 15 de la Torre Imperiale de Punta del Este. La compra fue realizada utilizando la sociedad Remstar Assets S.A, de origen panameño. El precio de la compra fue de US$ 507 mil.

La firma por Remstar fue realizada por Justiniano Francisco Romero Carlotto, ya fallecido y vinculado con el estudio JP Damiani y Asociados. El poder fue recibido por Javier Rubira, quien lo había recibido de Manuel Corral Cano, también ya fallecido.