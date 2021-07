Rendición de Cuentas: gobierno quiere que policía acceda a ubicación de autocultivadores y clubes cannábicos para "inspecciones regulares"

La Rendición de Cuentas presentada este miércoles por el gobierno ante el Parlamento establece una modificación en la ley de Regulación y Control del Cannabis que busca habilitar al Ministerio del Interior a acceder a la dirección de los autocultivadores y clubes cannábicos autorizados, de acuerdo a la ley 19.172, a la producción, distribución y venta del cannabis.

El proyecto, entregado por la ministra Azucena Arbeleche al Parlamento, sostiene que por "razones de seguridad" y con el fin de prevenir delitos la policía podrá conocer la "dirección y ubicación" de los productores autorizados y clubes registrados en el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca), así como sus "respectivos lugares de plantación, cultivo y cosecha de cannabis".

Las autoridades tendrán la potestad de "realizar inspecciones y controles regulares", pero deberán considerar igualmente como un "dato sensible" la identidad de los titulares del registro, establece el texto.

Con idas y venidas previas al fallecimiento del ministro Jorge Larrañaga, la modificación, impulsada por el nacionalista, fue objetada en su momento por el secretario de la Junta Nacional de Drogas, Daniel Radío, quien entiende que, al menos en el caso de los autocultivadores, no hay forma de acceder a los domicilios sin revelar la identidad, por lo que la iniciativa corrompería con los derechos establecidos en la ley de regulación y control.

La normativa vigente "no solo establece que la identidad es un dato sensible sino que además nos mandata a proteger la privacidad de los usuarios", explicó por entonces Radío a Info 24, de M24. "La información relativa a la identidad de los titulares de los actos de registro tendrá carácter de dato sensible", señaló.