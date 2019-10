Reproductores de Genética con Marca Registrada promediaron US$ 4.001

Por Manuela García Pintos, enviada a Tacuarembó

El 20° remate Genética con Marca Registrada, que realizaron Frigorífico Modelo y Sociedad Ganadera San Salvador, con la participación de la reconocida cabaña argentina La Rubeta, concluyó este viernes 4 con la venta de 103 toros Angus y Polled Hereford.

Por un lado, los 95 ejemplares de pedigrí se vendieron a un precio promedio de US$ 4.001. Por otro, los ocho reproductores SA promediaron US$ 3.210.

El remate se desarrolló en el Centro de Ventas Ganaderas Don Tito, en Tacuarembó, donde hubo un excelente marco de clientes y amigos.

La conducción, como siempre, estuvo a cargo del escritorio Valdez y Cía.

Antes de comenzar las ventas, Felipe Bove, presidente de la Sociedad de Criadores de Hereford del Uruguay, señaló que cuando una cabaña gana en machos y en hembras en la Expo Prado “demuestra la consistencia de la cabaña y se ve la certeza de todo el rodeo”.

Posteriormente, Bove hizo entrega de un reconocimiento de toda la sociedad de criadores por los lauros alcanzados.

Finalizado el remate, Rodrigo Fernández, responsable ganadero de Frigorífico Modelo y Sociedad Ganadera San Salvador, comentó que se quedaron “muy conformes” con los resultados del remate.

En diálogo con El Observador, el cabañero resaltó que en esta edición se vendieron unos 15 o 20 reproductores Angus más e hizo hincapié en que varios productores no pudieron concretar su compra.

“El remate tuvo un mercado muy selectivo, sin gente que adquiriera volumen, pero tuvimos varios compradores nuevos. Muchos no pudieron comprar porque faltaron toros Angus”, explicó.

Otro aspecto a destacar en el remate fue el precio máximo de US$ 9.600 que invirtió cabaña Doña Elisa, de Larrosa, por el RP 4872, un hermano del Gran Campeón Polled Hereford en la Expo Prado 2019 que después de varias pujas fue adquirido por el establecimiento ubicado en Lavalleja.

En tanto, aseguró que la colocación y los valores de los vientres Polled Hereford superaron las expectativas de los criadores, así como también lo hizo la aceptación que tuvieron los toros pedigrí de esa raza.

“La torada estaba muy pareja y el mercado hizo justicia”, afirmó.

En ese sentido, recordó que el año pasado los toros de pedigrí promediaron US$ 3.200 y este año se hizo entre US$ 700 y US$ 800 más que en 2018.

A diferencia de otras ediciones, la 20ª venta se desarrolló en un solo día.

