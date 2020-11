Respuesta sobre plebiscito de 1980

Por Guillermo Facello

Señores Gonzalo Charquero y Martín Tocar,

De mi mayor consideración:

He leído atentamente el artículo que ustedes realizaron sobre el plebiscito de 1980 en la edición del día de la fecha de El Observador.

En primer lugar, les felicito por haber sido quienes primero han recordado en la prensa un hito tan trascendente en la vida política del país a 40 años del mismo.

Sin perjuicio de ello, me permito señalarles un involuntario error padecido en la información. En efecto, el primer acto político realizado a favor del ¨NO¨ fue efectuado en el Cine Cordón el 31 de octubre de 1980, organizado por la Coordinadora de la Juventud del Partido Colorado a instancias del Triunvirato de esa colectividad política (Dres. Jorge Batlle, Amílcar Vasconcellos y el ex senador Raumar Jude). Ese fue el primer acto y no el de los blancos del 14 de noviembre ni menos aún el celebrado posteriormente a ese en el Cine Arizona.

En la Coordinadora de la Juventud del Partido Colorado estaban representados los principales sectores del partido opositores al régimen cívico-militar. La integrábamos Ruben Díaz y Julio Aguiar por la Lista 15, el Dr. Amílcar Vasconcellos por la Lista 315, Daniel García Pintos, Pablo Fontaina y yo que la presidía, en representación del Pachequismo opositor y el Dr. Pedro Manini Ríos por los colorados independientes.

En ese primer acto por el No los oradores fueron, por su orden, Guillero Facello, Amílcar Vasconcellos (h), Julio Aguiar, José Luis Batlle, Dr. Máximo Gurméndez y Dr. Enrique Tarigio (estos tres últimos en representación de la Comisión de los 6, que era el órgano visible del Partido Colorado opositor ante la proscripción que padecían los integrantes del Triunvirato colorado. Esa Comisión de los 6 era presidida por el Dr. Carlos Manini Ríos y, además de los mencionados José L. Batlle, Gurméndez y Tarigo, la integraban el Dr. Eduardo Jiménez de Aréchaga y el Sr. Jorge Luis Franzini.

Ese primer acto por el No en Cine cordón del 31 de octubre fue el ¨disparador¨ de las movilizaciones y actos públicos que se hicieron en el resto del país. El primero en el interior fue en el Cine de Rosario a instancias de Jorge Sanguinetti y desde allí todas las capitales departamentales y principales ciudades del país recibieron el mensaje de quienes integrábamos aquella Coordinadora y de los destacados ciudadanos que representaban a los triunviros proscriptos que impulsaron y acompañaron siempre estas movilizaciones además de haber mantenido vigentes los principios del partido y la defensa de la libertad y los valores republicanos, desde 1973 hasta 1982.

Así como no se ha mencionado en vuestro artículo al ex senador Raumar Jude, tampoco se hizo referencia a los triunviros del Partido Nacional que, junto al gran republicano que fuera el Prof. Carlos Julio Pereyra, mantuvieron en alto la dignidad cívica de esa histórica colectividad. Me refiero al Esc. Dardo Ortiz, al Sr. Mario Heber y al Sr. Jorge Silveira Zabala.

Agradezco la atención que dispensen a la presente, al tiempo de reiterarles mi reconocimiento ciudadano por evocar una gesta tan trascendente en la historia de nuestra República, y hago propicia la oportunidad para saludarles muy atentamente.