Retoman el remate de Lote 21 tras la amenaza de bomba

El remate ganadero por pantalla de Lote 21 volvió a ponerse en marcha tras la amenaza de bomba que recibieron vía telefónica los integrantes de la firma antes del mediodía de este miércoles.



El remate comenzó hoy a la hora 9 y luego debió ser suspendido.El edificio del Hipódromo Nacional de Maroñas debió ser desalojado y la Policía y Bomberos realizaron tareas de inspección, mientras los integrantes de la firma esperanla autorización para retomar la actividad.

El hecho fue confirmado a El Observador por los propios integrantes de Lote 21, quienes lamentaron el suceso, ya que la subasta se venía desarrollando de muy buena forma, con colocación de toda la oferta.

Se creía que la amenaza se trataba solo de una broma de mal gusto, pero antes de volver a ingresar al Hipódromo, deberán asegurarse de que están fuera de peligro.

El remate se retomó con el lote 40, de la categoría de novillos de 1 a 2 años, consignados al escritorio Carlos Bachino, de Rocha.

Hasta ahora los precios máximo, mínimo y promedio por kilo en cada categoría fueron los siguientes: terneros hasta 140 kilos US$ 2,47, US$ 2,20 y US$ 2,33 (promedio 5,43% más alto que el del remate anterior); terneros de más de 140 kilos US$ 2,31, US$ 1,90 y US$ 2,13 (-0,93%); todos los terneros US$ 2,47, US$ 1,90 y US$ 2,16; y terneros y terneras US$ 2,00, US$ 1,75 y US$ 1,89 (8%).

Novillos de 1 a 2 años US$ 1,75, US$ 1,64 y US$ 1,71 (3,01%); novillos de 2 a 3 años US$ 1,66 (4,40%); novillos de más de 3 años US$ 1,55, US$ 1,46 y US$ 1,50; terneros Holando US$ 1,39 (2,11%); novillos Holando US$ 1,35 (3,85%); y vacas de invernada US$ 1,32, US$ 1,15 y US$ 1,23 (5,13%).

El remate de Lote 21 se transmite en vivo por la señal de Campo TV y también por internet en www.lote21.com.uy.