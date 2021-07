Revolución y reacción: Cuba y las dictaduras

El debate público sobre el régimen político cubano se ha vuelto cada vez más intenso. No hace falta argumentar acá por qué Cuba es una dictadura que viola los derechos humanos más elementales. Mis colegas y yo solemos explicar esto, año tras año, en los cursos de ciencia política. No hace falta tampoco señalar que cuanto más tiempo demore la izquierda uruguaya en llamarle al pan, pan, y al vino, vino, más le costará recuperar la confianza de la mayoría del electorado. Por otro lado, considero evidente que el bloqueo norteamericano, como estrategia es un gran error: no hace más que darle argumentos al régimen cubano para calafatear su crecientemente resquebrajada legitimidad. Por eso, más que discutir sobre Cuba como dictadura me interesa aportar otro eje al debate: el de la posible relación causal entre la revolución cubana y las dictaduras de América Latina.