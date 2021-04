En el corazón agrícola la soja no supera los 2.000 kilos y la humedad es elevada en algunas chacras

La cosecha de soja comenzó y en algunas chacras del país “está medio lento de secarse”, reconoció Diego Guigou, gerente de producción agrícola de Agronegocios del Plata (ADP).

En algunas chacras de la zona norte y litoral del país hay porcentajes de humedad en la soja que están entre 15% y 17%. “Eso complica un poco”, comentó Guigou a El Observador, ya que el porcentaje de humedad necesario para exportar es 14%.

“Hoy sí estamos tratando con humedad pero entendemos que va a ir bajando”, agregó y dijo que por ahora no se prevén grandes problemas al respecto.

“En algunos lugares hay que esperar unos días más pero eso es típico de cuando queremos arrancar y todavía le falta un poco de madurez a la soja, pero no creo que ese vaya a ser un problema que nos complique, a no ser que empiece a llover y eso aumente mucho las humedades”, explicó.

Decisión del productor

La esperanza está en que la cosecha siga su curso como viene, ya que no se pronostican grandes eventos de precipitaciones para lo que queda de abril y los primeros 15 días de mayo.

Según detalló, lo que pasa habitualmente es que las trillas se arrancan con niveles de 15% o 16% de humedad y se terminan con 10%, porque la soja se va secando. Cuando el porcentaje de humedad es mayor al necesario para exportar eso no se transforma en un gran problema, porque el descuento para llegar al 14% se hace en plantas de secado, “pero cuando uno tiene 10% no pagan los kilos para llegar a 14%”.

En virtud de los arreglos que los agricultores puedan hacer con los acopiadores tienen la posibilidad de hacer promedios de humedades, explicó.

"A veces uno puede pensar: ¿por qué los productores se apuran a cosechar con 16% de humedad si pueden esperar a 14%? La realidad es que hay menos kilos de los que el productor esperaba cuando sembró pero hay mejores precios, por eso es lógico querer levantarlo antes de un temporal que puede traer muchas cosas. Son decisiones que los productores tienen que tomar para poder avanzar", dijo Guigou.

Juan Samuelle

El porcentaje de humedad aceptado para exportar es 14%.

El costo del secado

Las tarifas en plantas de secado varían dependiendo la empresa, la cantidad de grano y el porcentaje de humedad que tenga. Andrés Alayón, presidente de la Agro-pecuaria de Dolores explicó que el costo puede aumentar entre US$ 5 y US$ 15 por tonelada cuando los porcentajes de humedad superan el 14%.

El aumento en las tarifas depende de cuantos puntos porcentuales supera la humedad de la cosecha a lo necesario. Guigou acotó que cuando son uno o dos puntos porcentuales, "es sencillo porque con aire se logra, pero cuando hay que prender la secadora ahí los precios empiezan a cambiar".

Los rindes que se ven

ADP se está acercando al 10% de su cosecha de la oleaginosa, la que Guigou comenta, será “muy variable”, principalmente en los rindes, que se ven condicionados por cómo afectó el déficit hídrico en cada zona sembrada.

Los rindes esperados para la cosecha de esta empresa, que reparte sus cultivos entre la zona núcleo y el norte del país, son de 2.000 a 2.300 kilos por hectárea (ha), aunque eso se sabrá al final de la trilla, hoy hay chacras que presentan rindes de 1.000 kg y otras 2.300 kg por ha.

"El promedio país puede ser más bajo por cómo incidió la seca en la zona núcleo", proyectó Guigou.

Por otra parte, en el departamento de Soriano, en Dolores y Mercedes, podría decirse el corazón agrícola del país, recién se comenzó la trilla y por ahora no hay demasiados problemas por humedad de grano, comentó Alayón, aunque los rindes son "entre regulares y malos".

En esa zona del país se están trillando las chacras en las que se sembró muy temprano y por ahora los rindes son menores a 2.000 kilos por ha. Eso se debe a que la seca afectó el cultivo justo en el período crítico. El promedio de la zafra 2019/20 se ubicó en 2.171 kg por ha.

“No me he enterado de que haya grandes problemas en la zona. Puede ser que en algún caso puntual alguien haya trillado muy húmedo por no esperar a que seque, pero no he escuchado muchos casos de esos”, indicó.

Según contó, el fin de semana comenzará la cosecha en otras chacras y hay esperanzas de que allí “los rendimientos van a andar un poco mejor”