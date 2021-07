Regreso al campo el ternero recuperado luego que los ladrones volcaran cuando eran perseguidos

Como hace al inicio de cada jornada, el lunes de esta semana uno de los dueños de un predio ganadero ubicado en Canelones contó a sus animales, "porque lamentablemente uno no se acuesta tranquilo" dijo a El Observador su socio, aludiendo a un grave problema que hay en ese sector productivo: el abigeato.

Fue entonces que quien hizo el conteo se dio cuenta de que entre sus animales faltaba un vacuno.

El socio, quien contó lo que pasó, pidió especialmente no se publiquen los nombres de los productores.

Luego de notar la falta del vacuno, hablando con los vecinos, supieron que el ternero, de la raza Holando, no solo había sido robado, sino que había estado involucrado en un operativo policial que culminó, tras la persecución, en un accidente automovilístico, más la detención de los ladrones y la recuperación del animal.

Lo que ocurrió, en un ejemplo más que pone de manifiesto la inseguridad en el medio rural, fue que tres personas robaron un bovino de dos años, de 270 kilos, cotizado en US$ 700, en la noche del domingo.

Posteriormente, un móvil de la Dirección Nacional de la Seguridad Rural (DGSR) hacía una recorrida de rutina cuando los policías vieron una camioneta que circulaba con actitud sospechosa, en las inmediaciones de camino Perini y ruta 107.

El director de la DGSR, el comisario mayor Williard González, explicó a El Observador que esas recorridas se realizan habitualmente como prevención, "siempre tomando como indicativo los lugares más complicados de abigeato".

Los oficiales hicieron señas para que el vehículo se detuviera, pero cuando el conductor de la camioneta se dio cuenta de la presencia policial decidió fugarse.

Fue así que comenzó la persecución y en determinado momento la camioneta volcó, al tomar una curva antes de llegar a la ruta 107.

Tras el vuelco los ocupantes del vehículo corrieron y se subieron a un auto, pero al poco tiempo los oficiales lograron interceptarlo y dos de los tres ocupantes fueron detenidos, dos hombres de 21 y 23 años, según informa el parte policial difundido por el Ministerio del Interior. El tercero corrió hacia un campo y huyó a pie.

Los delincuentes a prisión y el vacuno al campo

Tras la detención, los oficiales inspeccionaron la camioneta y "con sorpresa" encontraron al vacuno, que había sido atado con una cuerda al interior del vehículo y que se encontraba con vida pese al vuelco del vehículo, explicó González.

La DGSR dejó al ternero en un campo cerca del lugar de los hechos y tras la detención se ubicó a uno de los dueños del animal, quien destacó a El Observador el accionar de los oficiales: "Hay que destacar el accionar de la Policía, porque si hubiera sido por nosotros no nos hubiéramos enterado de nada hasta el otro día y se lo hubieran llevado al animal. Ahora se ve con más frecuencia la Policía en el campo porque este tema (el abigeato) se está acrecentando en todos lados, en todo el país", dijo.

Esta es la primera vez que los dueños del animal sufren un robo de este tipo. El comisario González indicó que en la DGSR no habían recibido antes denuncias de ese establecimiento, "pero eso no quiere decir que no le haya ocurrido antes un caso así".

"La zona de Progreso, de las Piedras, Sauce y Pando es una zona a la que permanentemente se está concurriendo para hacer prevención, es nuestra tarea diaria en esa zona. Los casos de abigeato en Canelones, a pesar de que han descendido en un 50% las denuncias, aún siguen ocurriendo, principalmente en las proximidades de Pando y Sauce", sostuvo el director de la DGSR.

Dirección Nacional de Seguridad Rural

La camioneta en la que trasladaban al animal volcó a pocos minutos de iniciada la persecución policial.

Los policías consultaron al Sistema de Gestión de Seguridad Pública (SGSP) y pudieron corroborar que el número de motor de la camioneta correspondía a una que había sido hurtada en abril. En cuanto al auto, informaron, “carecía de requisitoria”.

Una vez que los implicados se pusieron a disposición de la Justicia a los dos hombres se les impuso, como medida cautelar, la prisión preventiva por 90 días.

El detenido de 32 años, poseedor de 10 antecedentes penales, fue formalizado como “presunto autor de un delito de abigeato especialmente agravado en reiteración real con un delito de receptación”; mientras que el de 21 años, que poseía un antecedente penal, fue formalizado en calidad de “presunto autor de un delito de abigeato especialmente agravado”.

Dirección Nacional de Seguridad Rural

El vacuno Holando hurtado está cotizado en US$ 700.