Robots asesinos, crímenes nórdicos, y monstruos entre lo que podés ver esta semana

Westworld

El estreno de la tercera temporada este domingo es también un buen momento para descubrir esta serie. Ambientada dentro de unas décadas, sus primeras dos entregas se desarrollan dentro de un parque temático ambientado en el lejano Oeste, y en el que los visitantes interactúan con robots prácticamente idénticos a los humanos reales. Hasta que en un momento las máquinas se rebelan contra los humanos, y estalla el caos. Esta tercera parte sale del parque y se va al “mundo real”, con la incorporación de Aaron Paul (Jesse Pinkman en Breaking Bad) como nuevo protagonista y el desembarco de los robots en la ciudad. Disponible en HBO Go, NS Now, TCC Vivo, Cablevisión Flow y MS Go Live.

Los asesinatos del Valhalla

Desde hace ya unos cuantos años, los países nórdicos se han ganado la fama de ser la cuna de historias policiales tan truculentas como atrapantes, que empezaron en la literatura y se han expandido al cine y la televisión. Esta serie, adquirida y distribuida a nivel internacional por Netflix, lleva esa tradición a un país que ha tenido como exponentes a series com Trapped y Case, Islandia. La pacífica isla se ve sacudida con la aparición de una figura inédita en su historia, la de un asesino serial. Con su aparición, un detective radicado en Noruega regresa a su hogar para encontrar al criminal antes que vuelva a atacar. Emparejado con una veterana policía, los dos empezarán a descubrir que estas muertes están conectadas con el pasado, y que se vinculan con esferas tan horrendas como la del abuso infantil. Y por supuesto, la conexión con el pasado de los propios detectives. Compuesta por ocho episodios, la serie está disponible en Netflix.

Entre navajas y secretos

Un veterano escritor de novelas de misterio ha muerto. La policía decide investigar a toda su familia, presente en su casa para festejar su cumpleaños al momento de la muerte, y a la encargada de sus cuidados médicos. Con la asistencia de un famoso detective privado, todos los sospechosos van develando sus motivos para matarlo, mientras se busca al culpable. Lo curioso de esta historia –que estuvo nominada al Oscar a Mejor guion original– es que la audiencia sabe de entrada quién fue el responsable, aunque las sorpresas y los giros están a la orden del día. Además, tiene mucho humor y un elenco destacado. Disponible para alquilar en NS Now.

El huésped

Hace poco más de un mes, el cineasta surcoreano Bong Joon-Ho se convirtió en una de las figuras más destacadas del mundo del cine cuando su película Parasite se consagró como la gran ganadora en los premios Oscar. Para los que deseen bucear en su filmografía, está esta película, su segundo filme, con una premisa y un tono considerablemente diferentes. Aquí, una criatura bestial emerge de un río y ataca, para terminar secuestrando a una joven. El padre, Gang-du, emprende entonces una misión de rescate, que le implicará no solo enfrentarse al monstruo, sino también a las autoridades de su país y de Estados Unidos, involucradas en la aparición de la bestia. Disponible en Netflix.