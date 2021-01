Rodrigo Granja: “La buena genética se paga sola”

Rodrigo Granja, presidente de la Sociedad Criadores de Corriedale del Uruguay (SCCU), destacó a El Observador que las majadas de esta raza están en muy buen estado y que, de cara a una nueva zafra de carneros, avizora un desarrollo similar a la de 2020, con valores “parecidos”.

¿Cómo está la raza Corriedale?

La raza sigue siendo la mayoritaria en el país. Estamos muy bien posicionados este año, los trabajos de evaluación global y de selección genética que la raza viene haciendo hace años van dando frutos en las tendencias y reflejan los objetivos de las cabañas. Todas las cabañas de esta raza han tenido una disminución grande en el diámetro de la fibra. Esto venía bajando de forma constante y este año hubo un escalón importante. En 2020 estuvimos en casi media micra, que es un escalón grande de los datos de EPD de las cabañas en cuanto al diámetro de fibra de lana. Además, no perdimos otras características del Corriedale, que es un animal de buen peso de vellón y buen peso de cuerpo. Todas esas tendencias muestran que en el camino trazado se van cumpliendo los objetivos.

¿Qué expectativas hay para la zafra de carneros?

En la zafra de carneros lo que más incide en los stocks de carneros que se demandan es el clima. La cantidad de ovejas que hay para encarnerar ahora es muy parecida a la que había el año pasado, no hubo un cambio muy grande por el que se pueda decir que habrá una alta demanda de carneros. Por otro lado, si bien para otras actividades agropecuarias la situación hídrica ha sido trágica, para la oveja todo lo contrario, a la oveja no le gusta el agua. En general las majadas, a nivel país, están muy buenas. Es probable que los carneros que se compraron el año pasado estén muy bien, por ese lado no habrá una gran demanda, pero lo que sí va a haber es una gran cantidad de ovejas para encarnerar. Espero que esta sea una zafra muy parecida a la del año pasado, con una demanda normal. Pero por otro lado, por la coyuntura lanera, no es un año para esperar precios de locura. El cabañero lo que quiere es colocar la producción, porque el carnero es un producto perecedero, que se prepara para colocar en la zafra.

¿Qué se espera de los valores con respecto a los de 2020?

En las ventas del año pasado no hubo precios de locura, diría que fue un año de precios bastante corrientes. Espero que en esta nueva zafra de carneros se de algo muy parecido a lo que fue esa demanda y con precios similares.

¿Por qué es importante apostar a una buena genética?

La genética buena se paga sola, porque al seleccionar un animal con datos superiores sabemos la descendencia y podemos predecir con cierto grado de exactitud que es lo que va a producir. La dispersión de la producción de un animal sin datos va a ser mucho mayor a la de animales con datos, por eso es muy importante. Así nos aseguramos que los objetivos que tenemos como productores se van a orientar.