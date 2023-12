Romina Celeste dijo que se va del Partido Nacional y que quiere fundar un nuevo partido

Romina Celeste Papasso, conocida por su militancia en el Partido Nacional (PN) y por haber sido la primera denunciante del senador Gustavo Penadés, dijo que ya no será parte del partido blanco.

Papasso apuntó contra el gobierno y sostuvo en diálogo con Montevideo Portal que su "corazón no está con esta gente que se acomodó". "Parece que sigue gobernando la izquierda", afirmó. "Quiero decirles que no voy a ser parte de eso, no voy a ser parte de los mismos chorros acomodados de siempre", sostuvo.

Ella ya había informado a principios de noviembre que dejaría la militancia política "por unos meses".

"Cuando me alejé dije que me iba a tomar un tiempo. La realidad es que la izquierda no me representa, pero para mí tiene que venir algo nuevo y que no sea algo armado para ganarle al Frente Amplio (FA) como es esta coalición", dijo Papasso.

En este sentido, dijo que su intención para 2029 –las elecciones que seguirán a las de 2024– es formar un nuevo partido político con los ideales que ella considera que faltan en el país.

Cuando comunicó su alejamiento de la política por unos meses, dijo que se había llevado "muchas desilusiones durante todos este proceso de siete meses".

La joven denunció que durante el proceso del juicio contra Penadés no tuvo el apoyo de los dirigentes de la que fuera su colectividad política. "Nadie me llamó para decirme 'lamento lo que has vivido y lo que has pasado'" afirmó y apuntó directamente contra "los encargados de manejar el PN".

"Ninguno (de ellos) se comunicó conmigo para manifestar su apoyo", comentó.

En ese entonces, en el video que compartió en sus redes, afirmó que "hay Romina Celeste para rato", pero" ahora" de "militancia social", para estar "con la gente y ser la voz de los que más necesitan".

Papasso había integrado dentro del PN la agrupación del dirigente Javier Radiccioni, pero tras desvincularse del diputado, Papasso creó la lista 2424 de nombre "Juntos por el Pueblo".

"Prefiero manejarme como líder porque yo tengo que hacer mi carrera política sola. Veo un gran apoyo de la gente, gente que no está de acuerdo con algunas cosas que hace el gobierno", dijo en enero a El Observador.