Rossi criticó el programa de Talvi: "O se redactó hace mucho tiempo o es viejo"

El ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, criticó este lunes en una conferencia de prensa al programa del candidato del Partido Colorado (PC), Ernesto Talvi, por prometer en materia de infraestructura y vialidad cosas que según aseguró el gobierno ya está haciendo.

Rossi convocó a una conferencia para anunciar que en los próximos días se inaugurará el último tramo de la ruta 8, así como que el lunes que viene se publicarán las bases del llamado de ideas para definir qué pasará con el predio abandonado de la Estación Central. Sin embargo, gran parte de la convocatoria la destinó a criticar una parte del programa de Talvi, en la que se hace referencia a las "pésimas condiciones" de las rutas nacionales, en especial la 30, 31, 26, 24 y 21.

Con parte del programa impreso y subrayado, Rossi leyó el numeral 5 de la página 131 del programa y aseguró que le llamó "particularmente la atención". "O se redactó hace mucho tiempo y es un programa viejo, o el que escribió esto no conoce de lo que está hablando", afirmó el ministro.

De esta manera, pasó a detallar las cosas que el gobierno de Tabaré Vázquez hizo en materia de infraestructura. "La evolución de los distintos índices nos muestran que el proceso de inversiones que se ha llevado en materia vial realmente está demostrando una recuperación de la red. ¿Está todo realizado? No, ni de cerca. Pero el hecho de haber estado por encima de los US$ 500 millones de inversión anual en los últimos tres años y de tener proyectado continuar con ese ritmo nos ha permitido un notorio mejoramiento de la red", apuntó Rossi. Antes de que comenzara la conferencia, el equipo del ministro repartió entre los periodistas las gráficas con esos indicadores.

"Hemos comprobado que no sólo se puede ir avanzando sino que, de futuro, nos va a permitir eso. Ir logrando un perfeccionamiento y una ampliación de la red vial. Y que este camino que recomendamos se pueda seguir también por parte del próximo gobierno", sostuvo Rossi, quien invitó al candidato colorado a "recorrer" parte de las rutas de las que habla en su programa.

Consultado sobre por qué elegía el programa de Talvi para hacer críticas y no así los de los demás partidos opositores, que también señalan la situación crítica en materia de infraestructura, Rossi aseguró que en el caso del candidato colorado se ponen como ejemplo las rutas en las que el Frente Amplio "realmente ha hecho un gran esfuerzo para recuperar".

"Es absolutamente legítimo que haya observaciones, críticas, otros acentos... Lo que me parece que no es de recibo es que se hagan afirmaciones que al desinformado lo pueden confundir. Pero que para el informado no son serias", explicó Rossi, al tiempo que consideró que "por algo" el programa de Talvi hacía mención a esas rutas en particular y no a otras.